Baykal'ın istifasını Dünya'ya 'flaş' geçtiler

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AP: Türkiye’nin ana muhalefet lideri seks skandalı sonrası istifa etti

AFP: Baykal olayı siyasi bir “komplo” olarak nitelendirdi

APA: CHP lideri istifa etti

Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın istifasını duyuran İngiliz haber ajansı Reuters, "muhalefet liderinin video skandalının ardından istifa ettiğini" duyurdu:"Türkiye’nin ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz hafta internette yayılan ve kendisini bir kadınla gösteren bir video kasetin ardından, komplo kurbanı olduğunu söyleyerek istifa etti.Deniz Baykal, iktidardaki İslami kökenli Ak Parti’nin gündeme getirdiği anayasa reformu sürecini engellemekle tehdit eden laik Cumhuriyet Halk Partisi’nin lideriydi.Baykal televizyonda yayınlanan basın toplantısında, “Böyle bir karalama kampanyası karşısında pes etmeyeceğim, kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim” dedi.Baykal, Ak Parti’nin kaset hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi. “Eğer bu olayın bir bedeli varsa ve bu bedel CHP’den istifa etmekse, ben bu bedeli ödemeye hazırım. İstifam kaçmak ya da pes etmek demek değildir. Aksine savaşımı sürdürdüğüm anlamına gelir” dedi.Türkiye’de hükümet anayasa reform paketini ulusal referanduma götürmeye hazırlanıyor ancak CHP reform sürecini Anayasa Mahkemesi’ne götürmekle tehdit etmişti.71 yaşındaki Baykal 1992’en beri CHP’nin başındaydı. Kendisini eleştirenler Baykal’ın CHP üzerindeki hakimiyetinin, partiyi daha ilerici ve Türk seçmen için daha çekici bir hale getirebilecek genç siyasetçilerin şansını azalttığını söylüyor.Türkiye’de Temmuz 2011’de seçimler yapılacak ve AKP iktidarda üçüncü dönemini arayacak.Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) de Baykalın istifasını flaş haber olarak duyururken, abonelerine geçtiği haber şöyleydi:"Türkiye’nin laik ana muhalefet partisinin lideri, gizli kamerayla çekilmiş bir videonun internette yayılmasının ardından başkanlıktan istifa etti. Videodaki görüntülerin parti liderinin bir milletvekiliyle ilişkisi olduğunu gösterdiği iddia edildi.İslami yönelimli hükümetin politikalarını en sert dille eleştiren isimlerden biri olan Deniz Baykal, televizyonda yayınlanan bir basın toplantısıyla istifa etti ve hükümetin düzenlediği bir siyasi komplonun kurbanı olduğunu söyledi.Baykal bu tip özel görüntülerin hükümetin bilgisi olmadan kaydedilemeyeceğini ifade etti. Görüntülerde yer aldığı iddia edilen kadın, Baykal'ın CHP'den parlamentoya seçilen eski bir yardımcısı.Hükümet şu ana kadar bir tepki vermedi.İstifa kararı Baykal'ın 40 yıllık siyasi kariyerinin sonunu ilan ederken, partisi CHP'ye de ağır bir darbe vurdu.Agence France Presse (AFP) de Türkiye’nin muhalefet lideri seks kaseti dolayısıyla istifa ettiTürkiye’nin ana muhalefet lideri Deniz Baykal, internette yayınlanan ve kadın bir milletvekiliyle evlilik dışı ilişki yaşadığı iddialarına yol açan video dolayısıyla istifa etti. Baykal olayı siyasi bir “komplo" olarak nitelendirdi.Cumhuriyet Halk Partisi lideri, düzenlediği basın toplantısında, “Bu bir seks kaseti değil, bu bir komplo. Bu komplonun ardındaki kişiler bunu bir siyasi amaçla yapmışlardır” dedi.“CHP başkanlığından istifa ediyorum ancak istifam pes ettiğim ya da bu komplodan kaçtığım anlamına gelmiyor. Aksine mücadele ediyorum” dedi. Perşembe gecesi internete düşen videoda gizli kamerayla çekilmiş, samimi yatak odası görüntüleri bulunuyor. Bu videodaki kişilerin, 71 yaşındaki lider ve CHP’li bir kadın milletvekiline olduğu iddia ediliyor.Basın toplantısında Baykal ilişkiyi ne açık açık kabul etti, ne de reddetti. Görüntülerin İslami kökenli hükümetin bilgisi olmadan çekilemeyeceğini belirten Baykal, videonun amacının CHP’nin iktidar partisinin İslamcı ajandasını uygulamasını önleme çabalarını zayıflatmak olduğunu söyledi.Hükümeti en sert dille eleştiren isimlerden biri olan Baykal, "Bu komplonun hedefi sadece bir kişi değil, CHP’nin cumhuriyeti, demokrasiyi ve hukukun üstünlünü koruma mücadelesidir" dedi.Baykal’ın istifası, CHP lideri olarak bir dönem daha seçilmeyi beklediği parti kongresinden sadece iki hafta önce geldi. Türkiye’de telefon dinleme ve gizli kamera kayıtları, son yıllarda özellikle de hükümet karşıtlarını hedefleyen siyasi savaşın yaygın bir aracı haline geldi.Azeri Haber ajansı (APA) da Milletvekili Nesrin Baytok ile ilişkisi olduğu yönündeki iddialar hakkında basın toplantısı düzenleyen CHP lideri Deniz Baykal, partisinin genel başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.