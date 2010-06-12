Baykal'ın ismi 'KCK/TM' iddianamesinde

T24 - Terör örgütü PKK'nın ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması''na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanıp 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Deniz Baykal'ın da ismi geçiyor.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7587 sayfalık iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 2009 yılındaki yerel seçimlerden önce terör örgütü PKK'nın KCK/TM sözcülerinden uygun görmeleri halinde Diyarbakır'a gelmek için izin istediği ileri sürüldü.





İddianamede, şüphelilerden KCK/TM sözcüsü Nadir Y'nin, Baykal'ın Diyarbakır'a gelmemesini, geldiği taktirde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi esnasında organize edilen eylemlerin aynısının yapılacağını anlattığı kaydedildi.







Demirtaş durumu Yüksek'e anlattı







İddianamede, 05 Aralık 2008 tarihinde kapatılan DTP'nin milletvekili olan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, DTP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda şüpheli olan Kamuran Yüksek'i arayarak, CHP MYK üyesi bir milletvekilinin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i arayarak, Baykal'ın ziyaret teklifini ilettiğini anlattı.





Demirtaş, Baydemir'in de ''Ben bir şey diyemem bu konuda Selahattin Beyle görüşün'' dediğini Yüksek'e bildirdiği anlatılan iddianamede KCK sözcüsü Nadir Y'nin ise Baykal'ın Diyarbakır'a gelmemesini, geldiği taktirde Başbakan Erdoğan'a KCK/TM yapılanmasında organize edilen eylemlerin aynısını yapacaklarını belirttiği kaydedildi.







Ahmet Türk-Obama görüşmesi







Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 103'ü tutuklu 151 şüpheli hakkında hazırlanan 7578 sayfalık iddianamede, kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşme de yer aldı.





İddianamede, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın talimatı üzerine PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabrı Ok tarafından hazırlanan ve Kürt sorununu içeren bir mektubun KCK/TM yöneticilerine ulaştırıldığı ve daha sonra Ahmet Türk tarafından Obama'ya verildiği anlatıldı.





İddianamede, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve ilk şüpheli olarak yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un DTP'nin yerine yeni bir partinin kurulması için kapatılan DTP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek'e talimat verdiği belirtildi.





Şüpheli Ok'un zorlamasıyla Muş'un Varto Belediye Başkanı Demir Çelik'in ikna edilmeye çalışıldığı kaydedilen iddianamede, ''Demir Çelik'in kabul etmeye yanaşmaması üzerine kendisine örgüt tarafından sahip çıkılacağı teminatı verildi. Yüksek'in Çelik ile görüşmeler yaptığı, görüşmeler sonucunda Çelik'in ikna edilerek Sabri Ok ile görüşmek üzere yurt dışına çıktığı, tekrar yurda döndüğünde BDP'nin kurulduğu tespit edilmiştir'' denildi.







Türk'e 'Kanco', Baydemir'e 'Ciguli' lakabı







İddianamede ayrıca KCK/TM yapılanmasında yer alanların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'e ''Kanco'', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e ''Ciguli'', kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana'ya ''abla'', terör örgütü elebaşı Öcalan'a ''başkan, baba, önder, önderlik'' ve şüpheli Sabri Ok'a da ''abi'' lakabı taktıkları ifade edildi.

