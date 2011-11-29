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Baykal'ın evini soyan kişi tutuklandı ANKARA (A.A)

29 Kasım 2011 01:18

-Baykal'ın evini soyan kişi tutuklandı ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın  evine hırsızlık amaçlı girmekle suçlanan kişi, hakkındaki farklı iki ayrı suçlama nedeniyle tutuklandı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde yakalanan ve ardından Ankara'ya gönderilen Cevdet G, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Zanlı, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından, hakkındaki farklı iki ayrı soruşturma dosyasından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesinde, bu dosyalardan iki kere tutuklanmasına karar verilen Cevdet G, duruşma salonundan çıkarılırken, gazetecilere, ''Deniz Baykal'ı soyan ben değilim. İstanbul polisinin pisliği bu'' dedi. Cevdet G'nin avukatı Burcu Karataş, sorgunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Müvekkilimin Deniz Baykal'ın evinden hırsızlık yaptığı, polisin iddiasından ibaret. Müvekkilim de benzer bir durum yaşamış. Ancak karşılaştığı kişinin bir bayan olduğunu söyledi'' dedi. ''Deniz Baykal'ın evine hırsızlık amaçlı girdiği'' iddia edilen Cevdet G. hakkında, bu suçlamaya ilişkin delillerin henüz tamamlanmadığı, bu sebeple bu iddiadan sorgulanmadığı bildirildi. Cevdet G'nin, kimlik tespiti sırasında da üzerine kayıtlı 3 araba ve 2 ev beyan ettiği belirtildi.

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