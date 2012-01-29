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Baykal'ın evine giren hırsıza 11 yıl hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Deniz Baykal'ın evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen kişinin 11 yıla kadar hapsini istedi.

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Deniz Baykal'ın evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen kişinin 11 yıla kadar hapsini istedi.
 

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Beysukent'teki evine, hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen kişinin 11 yıla kadar hapsini istedi.


Cumhuriyet Savcısı Turhan Şen tarafından hazırlanan iddianamede, zanlı Cevdet G'nin, 17 Kasım 2011'de, Baykal'ın Beysukent Angora Evleri'ndeki evine mutfak penceresini tornavidayla açarak girdiği kaydedildi.


Hırsızlık amacıyla eve giren zanlının, üst kattan ''kim var orada'' diye seslenilmesi üzerine elindeki tornavidayı bırakarak kaçtığı belirtilen iddianamede, zanlının ''konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs'' suçlamasıyla 2 yıldan 11 yıla kadar hapsi istendi.


Deniz Baykal'ın Ankara'daki evine giren zanlı Cevdet G, polis tarafından İstanbul'da yakalanmıştı.


Ankara'ya gönderilen Cevdet G, cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.


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