-Baykal'ın evinde emniyetin çalışmaları sürüyor ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, evine girilmesiyle ilgili olarak emniyetin gerekli çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Baykal, AA muhabirine, önceki gün Beysukent'te bulunan evinde bir ses duyduğunu, seslenmesi üzerine de şahsın kaçtığını anlattı. Olay üzerine evine alarm taktırdığını bildiren Baykal, ''olayın hırsızlık dışında farklı bir şey olabileceği yönünde'' bir açıklamasının bulunmadığını kaydetti. Baykal, ''Farklı bir şey söylemedim hiç, bu konuda bir açıklamam yok. Söylenecek her şey söylendi, yeni bir şey yok. Emniyet haberdar, gerekli çalışmayı yapıyor'' diye konuştu. Öte yandan olayın ardından Baykal'ın evinde gerekli çalışmayı yapan emniyet görevlilerinin konuyla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.