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Baykal'ın Erdoğan'a açtığı dava reddedildi ANKARA (A.A)

06 Ekim 2011 14:06

-Baykal'ın Erdoğan'a açtığı dava reddedildi ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, genel seçimler öncesinde partisinin Kastamonu mitingindeki konuşmasında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı manevi tazminat davası reddedildi. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Baykal'ın avukatı Senem Yılmaz ile Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu katıldı. Avukat Yılmaz, Başbakan Erdoğan'ın Kastamonu mitingi ile diğer bazı mitinglerdeki konuşmalarında ''müvekkilini ahlaksızlık ve başka bir kişiyle ilişkisi olmakla suçladığını'' ifade ederek, ''Böyle bir ahlaksızlık ve ilişki ispatlanamamıştır. Bu nedenle, talebimiz gibi karar verilsin ve tazminata hükmedilsin'' dedi. Avukat Cemaloğlu ise müvekkilinin Baykal'ı ''ahlaksızlıkla suçlamadığını'' kaydederek, ''Müvekkilim genel bir ifadede bulunmuş ve durumun ahlaksızlık olduğunu söylemiştir. Davanın reddedilmesini istiyorum'' diye konuştu. Beyanların alınmasının ardından Yargıç İsmail Demirtaş, davanın reddedildiğini açıkladı. Dava dilekçesinde, Başbakan Erdoğan'dan, AK Parti'nin 4 Mayıs 2011'deki Kastamonu mitinginde yaptığı konuşmada Baykal'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.

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