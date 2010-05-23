BAYKAL'IN EKİBİ LİSTE DIŞI KALDI

T24-

İŞTE FOTOĞRAFLARLA CHP'NİN YENİ KADROSU

CHP 33. Olağan Kurultayı'nda bugün liste heyecanı var. Kurultayda merakla beklenen Parti Meclisi (PM) listesi belli oldu. Listeyi Kemal Anadol okudu. PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için yapılan seçimler sona erdi. Delegeler 20 sandıkta 80 PM ve 15 YDK üyesini belirlemek için oy kullandı.



Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için yapılan seçimin sonuçlarına göre Gürsel Tekin ve Önder Sav, PM'ye en az oyla giren iki isim oldu.



Buna göre, 80 kişilik PM'ye, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu listesinden 12 kişi girdi. Yüzde 20 kadın kotasının da uygulandığı platform üyeleri ve aldığı oylar şöyle:





Engin Altay (835), Ufuk Ataç (797), Berhan Şimşek (751), Turgut Dibek (744), Osman Coşkunoğlu (743), Rıza Yalçınkaya (736), Seyhan Erdoğdu (727), Ali Koçal (717), Derviş Günday (711), Sema Kendirci (702), Faruk Demir (680), Birgen Keleş (514).



PM'nin diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu:



Oya Araslı (1091), Necla Arat (1100), Metin Arifağaoğlu (1108), Yücel Artantaş (1092), Deniz Pınar Atılgan (1102), Sencer Ayata (1113), Işık Bildacı Ayata (1112) , Enver Aysever (1112), Aydan Baran (1111), Süheyl Batum (1108), Gülsün Bilgehan (1110), Tekin Bingöl (1096), Mevlüt Coşkuner (1112), Behçet Çağlar (1112), Asuman Çakmakçı (1110), Hikmet Çelik (1098), Soner Çetin (1110), İzzet Çetin (1097), Mesut Değer (1030), Mahmut Duyan (1105), Didem Engin (1109), Nevin Gaye Erbatur (1097), Ali Rıza Ertemur (1112), Abdurrezzak Erten (1094), Mehmet Faraç (1113), Neriman Genç (1111), İsa Gök (1094), Gökhan Günaydın (1100), Mehmet Zeki Gündüz (1113), Hurşit Güneş (1109), Hülya Güven (1109), Mehmet Kaban (1111), Sait Korkmaz Karaca (1107), Eşref Karaibrahim (1111), Hüseyin Karakoç (1111), Haluk Koç (1107), Nihat Matkap (1104), Şahin Mengü (1110), Rıfat Nalbantoğlu (1091), Hakkı Suha Okay (1103), Kerem Ekrem Oktay (1095), Melda Onur (1108), Umut Oran (1105), Oğuz Oyan (1082), Ensar Öğüt (1091), Malik Ecder Özdemir (1114), Abdullah Özer (1114), İhsan Özkes (1063), Mehmet Ali Özpolat (1108), Faik Öztrak (1080), Atilla Sav (1080), Önder Sav (978), Çetin Soysal (1084), Murat Fehmi Sönmez (1111), Mehmet Süne (1105), Veli Gündüz Şahin (1102), Halide Jale Tamzok (1109), Semra Tanülkü (1113), Fatma Füsun Tatlıdil (1113), Gürsel Tekin (814), Cahide Tunç (1106), Ayhan Yalçınkaya (1107), Hüseyin Yaşar (1107), Azmi Yıldız (1109), İrfan Hüseyin Yıldız (1102), Nuran Yıldız (1109), Sacid Yıldız (1101) ve Alaattin Yüksel (1096)



YDK da şu isimlerden oluştu:



Polat Akbulut, Mehmet Boztaş, Kemal Cengizoğlu Avni Çelebi, Göksel Demirtaş, Gökhan Durgun, Orhan Eraslan, Selçuk Eratkuş, Füsun Gökçe, Selahattin Öcal, Murat Haluk Öncel, Seyit Özanarat, Türkan Öztekin, Saliha Ülkü ve İbrahim Yılmaz.



16 MYK ÜYESİ LİSTE DIŞI

Baykal ekibinin neredeyse tamamının liste dışı bırakılması ilk olarak göze çarpıyor. Genel başkan yardımcıları Cevdet Selvi, Bihlun Tamaylıgil, Onur Öymen, Yılmaz Ateş ve parti sözcüsü Mustafa Özyürek listede kendine yer bulamadı. Baykal'ın genel başkanlığındaki 20 üyeli Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 16'sı da liste dışı kaldı.



Yeni listede ilk dikkat çeken isim İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin. Yeni isimler arasında Haluk Koç, Süheyl Batum, Gülsüm Bilgehan, Oğuz Oyan, Sencer Ayata, Nihat Matkap, Hurşit Güneş, Oya Araslı, Nuran Yıldız, Melda Onur bulunuyor.



Listedeki en renkli isimlerden biri de eski Beyoğlu Müftüsü İhsan Özkes.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığında önemli rol oynayan Önder Sav da liste de yer aldı. Ensar Öğüt, Mesut Değer ve Malik Ejder de listede kendilerine yer bulan isimler oldu.



CHP'nin yeni lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PM listesiyle ilgili "Hiçbir ayrım yapmamaya çalıştık, listeye giremeyenler üzüntü duymasınlar. Parti Meclisi'nin dışında kalanlarla da bir yürek çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.







Oran ve Güneş Baykal'a karşı aday olmuştu

Umut Oran ve Haluk Koç son kongrede Baykal'a karşı adaydı. Ekonomist Hurşit Güneş ise bir önceki kongrede Baykal'a karşı aday olmuştu. İsmet İnönü'ün torunu Gülsüm Bilgehan Toker, küskünler arasındaydı, artık Parti Meclisi listesinde ve MYK'ya girmesi bekleniyor.



Parti Meclisi omurgasında ağırlıklı isimler milletvekilleri oldu. Önder Sav'a yakın isimler yine PM listesinde yer alıyor. Hakkı Süha Okay PM listesinde var, yani Genel Merkez yönetimine taşındı. Grup başkanvekiliydi, MYK'da görev alması bekleniyor, bu durumda Meclis'te Kemal Anadol tek başına kalacak.

NE DEDİLER



PM listesinde adı geçen CHP'lilerden bazıları NTV'de görüşlerini şöyle dile getirdi:



Eski Beyoğlu Müftüsü İhsan Özkes:



"Yedi yıl müftülük yaptım, 1992-1999 yılları arasında. DSP'den Üsküdar belediye başkan adayı oldum. Daha sonra Beyoğlu Müftüsü iken CHP'den müracat ettim milletvekilliği adaylığı için. Daha çok halk beni Türkan Saylan'ın cenazesi ile tanıdı. Aslında benim daha önceden yazdığım kitaplar vardı, inanç sömürüsü üstüne. CHP ile 2002'den beri flörtümüz, nikahımız vardı. Ben kurultay delegesi olarak gelmiş bulunuyorum burada, İstanbul kurultay delegesiyim.Sayın Kılıçdarolu ile tanışıklığımız vardı, Kılıçdaroğlu aday olunca hızlı bir sürece girildi. Ve kendileri değil ama dolaylı yoldan görüşme talebi olduğunu anladım, görüştüm. Benimle çalışmak istediklerini söylediler, 'memnuniyetle' dedim. Bugün listede ismimin okunduğunu duyunca gerçekten onur duydum. CHP'nin inançlı kesimlerle bir barışa ihtiyacı yok. Partiyi dine karşı gibi gösterme girişimi oldu, başarılı da oldular. Aslında benim bugün CHP'de emekli müftü olarak PM'de olmam da bunun bir göstergesidir. İslam dinini bir iki partinin tekelinde göstermek dinin yapısına aykırı."



Sülehy Batum:

"Bana tekilf CHP'den geldi, bu mücadeleye beraber çıkabileceğimize inandım, onur duyacağım. Baykal zamanında teklif gelseydi kararım ne olurdu bilmiyorum. Önemli olan şu, bu mücadelenin bugün verme azminde olan insanlarla verileceğini düşündüğüm için baktım ortam çok iyi. Biz yüzde 10 seçim barajını kabul etmiyoruz. Dokunulmazlıklar diye yolsuzlukların meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz. Biz artık yeni anayasa da yapacağız, yeni seçim kanunu da yapacağız."

Umut Oran:



"Bundan önceki süreçte eski genel başkan Baykal ve PM üyelerimize teşekkür etmemiz gerek. Partimizin oyunu artırdılar, bayrağı bize teslim ettiler. Bundan sonra inşallah iktidara geleceğiz."

Gaye Erbatur:



"PM'de olan arkadaşlarımızın zaten çoğu CHP'deydi, sadece yönetime yeni geliyorlar. Onların deneyimlerinden yararlanacağız. Tasviye yorumu doğru değil, ben de Baykal'ın ekibindeydim, Baykal ile siyasete geldim ve bu listede yer alıyorum. Ayrışma görmüyorum."



Malik Ejder:



"Listede bence kesinlikle ayrım yok. Ciddi değişim sözkonusu, dışarda kalanların tasviyesi söz konusu değil. Herkesi kucaklayan bir liste oldu" ifadelerini kullandı.

Didem Engin:

"Kılıçdaroğlu ile 2007 seçimlerinde aynı bölgeden adaydık, ortak çalışmamız var. 2009 yerel seçimlerinde de adaylıkta destek veren kadrodaydım. Gürsel Tekin'le beraber çalışıyorduk, ilk yönetim kurulundaydım. 33 yaşına gireceğim, çok heyecanlıyım. Gürsel beyle İstanbul'da tabana yakın, halkın sorunlarını bilen, dinleyen bir yaklaşım izlemek istedik."

Baykal'dan sadece 3 isim kaldı

Baykal dönemindeki 18 Merkez Yürütme Kurulu üyesi arasından yeni Parti Meclisi'ne giren 3 isim kaldı. Önder Sav, Faik Öztrak ve Mesut Değer Kılıçdaroğlu yönetiminde yerini koruyabildi.



Baykal'ın kurmaylarından Yılmaz Ateş, Onur Öymen, Mehmet Sevigen, Nur Serter, Cevdet Selvi, Mustafa Özyürek, Savcı Sayan ve Algan Hacaloğlu Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde yer almadı.



ÖZYÜREK: LAİKLİK VURGUSU EKSİK KALDI



Yeni listeye ilk yorum Mustafa Özyürek'ten geldi. Özyürek, "Dün akşam önemli tartışmalar yaşandı, ben Kılıçdaroğlu'na da rahatsızlıkları ilettim. Eski isimlerin listede bulunmadığını görüyoruz. Daha dengeli bir liste olabilirdi. Tabii sayın Kılıçdaroğlu'nun kadrosu ile çalışması doğaldır. Arkadaşlara başarılar diliyorum, ben milletvekilliği görevime devam edeceğim" dedi.

Özyürek, "Baykal'ın liste tartışmalarında hiçbir müdahalesi yoktur. Biz dengeli bir liste olmasını isterdik. Biz liste işleriyle meşgul olsak durum farklı olurdu. İl başkanlarının kendi talepleri var, bunlar da doğaldır. Ali Topuza'a dönük bir tepki vardı, hep vardır, geçmişte de oldu. Topuz genellikle bu listelere ya giremedi ya da çizildi. Kendine dönük tepkiyi Baykal ekibine yöneltmesi son derece yanlıştır" diye konuştu.

Mustafa Özyürek, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP'nin temel değerleri cumhuriyetçilik, Atatürk ilkeleri, laiklik. Kılıçdaroğlu, dünkü konuşmasında biraz daha vurgu yapsaydı bu konulara, daha iyi olurdu. Bu kısım bana biraz eksik gibi geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'Recep Bey' vurgusu çok tuttu, bunu daha önce de kulandı. Bizim de konuşmalarımızda 'Recep Bey' dememizi isterdi ama onlar aramızda kalırdı. Şimdi genel başkan olarak söyleyince anlamlı durdu."

SAYAN: ÖNDER SAV'A DİKKAT ETSİN, EVİNE GÖNDERİR



Listede üstü çizilen isimlerden Savcı Sayan ise Kılıçdaroğlu'na seslendi:

"Önder Sav 'eski tas, eski hamam, gücüme devam' diyerek listede etkili oldu. Liste Önder Bey'e göre hazırlanmış, Kılıçdaroğlu çok dikkatli olmalı. Sav, yapacağını yaptı, Deniz Baykal'ı evine gönderdi, inşallah Kılıçdaroğlu'nu evine değil iktidara gönderir. Koç düşünce bıçaklar çoğalır. Keser döner sap döner bir gün olur hesap döner. Kalleşlik üzerine kurulmuş her şeyin sonu hezimettir. Ben bakan ya da milletvekili olmak için arkadaşlarımı yarı yolda ayak oyunlarıyla yarı yolda bırakmaktansa, siyaseti bırakıp, evimde oturmayı daha uygun görüyorum.''

EŞREF ERDEM: PARTİ AĞIR YARA ALACAK



Yeni yönetime karşı en sert eleştiriyi ise Eşref Erdem dile getirdi. Erdem, "Daha derli toplu bir liste olabilrdi. Bana göre kimse burada Baykal dönsün demiyordu ama Baykal'ı da kapsayan bir zeminde bütünleşme olsaydı. Parti içinde demokratikleşmeden bahsediyorlarsa, parti içi demokrasinin birnici ayağı çarşaf listeydi. Burada delegenin iradesine başvurulacak bir anlayışla nispi temsil ile herkes kendini görebilirdi. Liste tabanın görüşlerini yansıtmıyor yansıtmayacak. Liste partiyi ağır ama ciddi şekilde yaralayacak. Yeni yönetime Önder Sav imza atmış denirse yanlış olmaz."

SEVİGEN: BAŞARISIZ OLSUN DİYENLERE ÖFKEYLE BAKARIM



Liste dışı kalan Mehmet Sevigen ise "Liste yeni açıklandı, hemen eleştirmemek lazım, bu bir bayrak yarışı. Baykal, 'En küçük zedelenme kuşkusu dahi bırakmayın' dedi. Bunlar başarısız olsun diye bakanlara öfkeyle bakarım, çoğunu tanırım. Kırgınlıklar dargınlıklar biter, CHP'yi iktidar yapmak bütün görevimiz. Baykal'la gelirken de görüştüm, dün sabah görüştüm. Yine partinin bütünlüğünden başka bişey düşündüğü yok" dedi.

ARITMAN: LİSTE DIŞLAYICI



İzmir Milletvekili Canan Arıtman da Kılıçdaroğlu'nun en az yüzde 40 oy alarak iktidar olma hedefini koyduğunu ancak listenin bütünleştirici bir liste olmadığını söyledi. Dışlayıcı anlayışla yola çıkıldığını ve bunun da iktidara yürüme hızını yavaşlatacağını savundu.

TAM LİSTE



80 kişilik PM'nin 12 üyesini oluşturacak Bilim, Kültür ve Sanat Kurulu adaylarından bazıları şöyle:



Engin Altay, Ufuk Ataç, Osman Coşkunoğlu, Faruk Demir, Turgut Dibek, Derviş Günday, Tuncay Karaytuğ, Birgen Keleş, Ali Koçal, Ramazan Kerim Özkan, Berhan Şimşek, Hüseyin Ünsal, Rıza Yalçınkaya, Abdülaziz Yazar.

Parti Meclisi üyelikleri için öneriler adaylar şu isimlerden oluşuyor:

Oya Araslı, Hülya Güven, Korkmaz Karaca, Necla Arat, Metin Arifaoğlu, Yücel Artantaş, Deniz Pınar Altılgan, Sencer Ayata, Süheyl Batum, Enver Aysever, Işık Ayata, Gülsün Bilgehan, Tekin Bingöl, Mevlüt Coşkuner, Behçet Çağlar, Asuman Çakmak, Eşref Karaibrahim, Hikmet Çelik, İzzet Çetin, Soner Çetin, Mesut Değer, Mahmut Duyan, Didem Engin, Nevin Gaye Erbatur, Ali Rıza Ertumur, Abdurrezzak Erten, Mehmet Faraç, Neriman Genç, İsa Gök, Gökhan Günaydın, Mehmet Zeki Gündüz, Hurşit Güneş, Mehmet Kaban, Hüseyin Karakoç, Haluk Koç, Nihat Matkap, Şahin Mengü, Rıfat Nalbantoğlu, Hakkı Suha Okay, Ekrem Oktay, Melda Onur, Umut Oran, Oğuz Oyan, Ensar Öğüt, İrfan Hüseyin Yıldız, Malik Ecder Özdemir, Abdullah Özer, İhsan Özkes, Mehmet Ali Özpolat, Faik Öztrak, Atilla Sav, Önder Sav, Çetin Soysal, Murat Fehmi Sönmez, Mehmet Süne, Veli Gündüz Şahin, Halide Jale Tamzok, Semra Tanülkü, Gürsel Tekin, Fatma Füsun Tatlıdil, Cahide Tunç, Ayhan Yalçınkaya, Hüseyin Yaşar, Azmi Yıldız, Nuran Yıldız, Sacid Yıldız, Alattin Yüksel.



