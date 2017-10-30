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Baykal'ın doktoru: Yaşamsal bulguları iyi ama süreç aylar alabilir

"Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor"

30 Ekim 2017 20:59

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ''Yaşamsal bulguları iyi, herhangi bir önemli anormallik yok'' dedi.

''Deniz Bey'in sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor'' diyen İbiş, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Yaşamsal bulguları iyi, herhangi bir önemli anormallik yok. Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam ediyor Deniz Bey'in. Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor, el, kol, bacak hareketleri önceki günlere nazaran daha da güçlü.

Deniz Bey'in sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Hep söylüyoruz bu süreç oldukça uzun, haftalar hatta aylar alabilir. Çünkü beyin iyileşmesi yavaş seyreden bir iyileşme sürecidir. Bu bağlamda da çok sabırlı olmamız gerekiyor ve zaman içerisinde gelişmeleri gözlemlememiz gerekiyor.''

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Erkan İbişDeniz Baykalsağlık durumu

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