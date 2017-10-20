Baykal'ın doktoru: Durumu ciddiyetini koruyor ancak kötüye gidiş yok

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yoğun bakımda tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumununun ciddiyetini koruduğunu ancak kötüye gidiş olmadığını söyledi.

Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan eski CHPGenel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 5'inci günde devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten Baykal'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

İbiş şunları söyledi:

"Nörolojik bulgular dünle aynı. Kötüye gidiş yok, bizim için çok önemli unsur bu şu aşamada. Genel destek dışında solunum desteği ve beyin koruma devam ediyor. Ekiplerimiz sürekli muayenelerini yapıyorlar. Ama şu anda önemli bulgulardan birisi makine desteği çıkarıldığı zaman solunum fonksiyonu mevcut ama yorulmaması için devam ediyor. Bir çok spekülatif haber var ama bizi takip edin diyoruz. "

Kılıçdaroğlu: Umutluyuz

Baykal'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, da hastane önündeki açıklamasında "Bizi sevindiren, kötüye gidiş yok. Umutluyuz inşallah hastalığa direnir ve bir süre sonra görevine geri gelir, milletvekilliğini sürdürür. Bütün dualarımız Sayın Baykal'la. İnşallah kısa süre içerisinde şifa bulur, hastaneden ayrılır" dedi.