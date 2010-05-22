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'Baykal'ın dışarıda bırakılması doğru değil'

"Kılıçdaroğlu'na destek bildirisine" imzalamayan İzmir İl Başkanı Bulgun neden imza atmadığını açıkladı.

22 Mayıs 2010 03:00

T24 - CHP İl Başkanları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun "genel başkan olmasına destek" yönündeki bildiriye imza atmayan 4 il başkanından biri olan İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun, Kılıçdaroğlu'na "içeride destek verdiğini" ancak bildirideki "Deniz Baykal'ın bir daha dönmemek üzere, hiç bir şekilde aday olmaması" sözleri üzerine imza atmadığını açıkladı. Bulgun, Baykal'ın sade bir vatandaş veya sıradan bir üye gibi dışarıdan bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.


CHP İl Başkanları toplantısı ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa adaylığını destek bildirisini imza atmayan 4 ilden biri olan İzmir'in CHP İl Başkanı Ekrem Bulgun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına içeride destek verdiğini belirtti.


Ancak "Deniz Baykal'ın hiç bir şekilde bir daha aday olmasın" ifadelerinin bildiride yer alması nedeniyle Bulgun bildiriye imza atmadığını söyledi.


NTV'nin canlı yayınında konuşan Bulgun, Deniz Baykal'ın duygusal bir insan olduğunu ve üzüntüsü yönünde kendisine göre haklı olduğunu ancak Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Sekreteri Önder Sav'a göre haklı olmayabileceğini ifade etti. 


Bulgun, Baykal'ın sade bir vatandaş gibi veya sıradan bir üye gibi dışarıda bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.


CHP'nin 33. Olağan Kurultayı'dan birlik ve beraberklik gördüğünü belirten bulgun, bu durumun iktidar yolunda bir işaret olduğunu ifade etti.


Kılıçdaroğlu'nun ilk defa böyle bir konuşmasını dinlediğini belirten Bulgun, "Büyük bir yük aldı üzerine heralde bizlerde yardım edersek başarılı olacağız" dedi.

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