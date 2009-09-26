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Baykal'ın Costner'a tepkisi devam etti

CHP lideri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "milleti tuzağa düşürmek"le suçladı.

26 Eylül 2009 03:00

Dün Denizli'nin Çivril ilçesinden hükemete seslenen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal' bugün de Ankara'nın Kalecik ilçesiydi. Gündeminde yine Kürt açılımına değinen CHP lideri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "milleti tuzağa düşürmek"le suçladı, "Türkiye'yi böldürmeyeceğiz" dedi. Baykal, ABD'li ünlü aktör Kevin Costner'ın açılıma destek vermesine de tepki göstererek, "Sen çık artistliğini yap" diye konuştu.

Baykal, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Kalecik Karası" Festivali'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Baykal'ın hedefi yine hükümet oldu.

Açılım çalışmaları konusunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleri halktan gizlediğini iddia eden Deniz Baykal, "Millete (yavaş yavaş anlatacağım) diyor. Yani kafasında bir proje var da birden söylersek millet tepki gösterir, yavaş yavaş kabul ettirelim, düşüncesinde. Başbakanın görevi milleti aldatmak mıdır? Milleti yanıltmak, milleti tuzağa düşürmek mi?" dedi.

Baykal sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olayı sevimli göstermek için Hollywood'dan bir artist bulmuşlar. Nasıl ikna etmişseler, adam çıkmış, 'ben bu açılımı destekliyorum' diyor. Sen neden Türkiye'nin iç işlerine karışıyorsun. Sen çık artistliğini yap. Bula bula seni mi buldular, Kalecikli bilmiyor da Hollywood artisti mi biliyor. Burada üzüntü verici olan, hükümetin bu duruma düşmüş olmasıdır. Hollywood artistinden medet ummasıdır."

Siyasetin uzun bir yol olduğunu, bu yolda iniş ve çıkışların bulunduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Baykal, "Siyasette yenileşme ve değişim vardır. Yine öyle bir değişime gidiyoruz. Son seçimler bunu gösterdi. AKP'nin oyları ülke genelinde 8 puan düştü. Bu AKP'nin gidici olduğunu gösteriyor. AKP gidiyor, CHP geliyor. Son günlerde Başbakan'ın konuşmaları da bunu kabullendiğini gösteriyor. Önemli olan AKP'nin gittikten sonra nasıl hatırlanacağıdır" dedi.

"AKP işsizlikle yolsuzlukla yani Deniz Feneri ile Ermeni ve Kürt açılımlarıyla hatırlanacaktır" diyen CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Biz CHP olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bundan 5 yıl önce bugünleri görerek, vatandaşı ezdirmeyeceğimizi, ülkeyi soydurmayacağımızı ve böldürmeyeceğimizi söylemiştik

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