Baykal'ın çalınan cüzdanı ve telefonu bulundu

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aracından cep telefonunu ve cüzdanını çaldığı öne sürülen G.K ve F.G adlı iki kişi dün gece yakalandı. Baykal'ın çalınan cep telefonu ve cüzdanı da bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Baykal'ın otomobilinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlığı motosikletkullanan iki kişinin yaptığını belirledi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettikleri zanlıları gözaltına aldı.

Baykal'ın telefonunu satmışlar

Zanlılar G.K ve F.G'nin, olayın ardından Baykal'ın cep telefonunu sattığı bildirildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde, "borçları olduğu için hırsızlığı yaptıklarını, cep telefonunu satarak borçlarını ödediklerini" öne sürdükleri öğrenildi.



Telefon ve cüzdan bulundu



Polis ekiplerince bulunan cep telefonu ve cüzdanın da adli emanete konulduğu, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Baykal'a teslim edileceği bildirildi.



Antalya'da bir hafta önce Deniz Baykal ile eşi Olcay Baykal, Konyaaltı Beach Park'a otomobillerini park ederek yüzmek için sahile gitmiş, bir süre sonra otomobiline dönen ve cüzdanı ile telefonunu bıraktığı yerde bulamayan Baykal, durumu polise bildirmişti.



Polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın sağ ön kapı camının esnetildiğini ve bu yöntemle kapı kilidinin açıldığını tespit etmiş, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.