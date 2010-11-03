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Baykal'ın avukatı: Görüntüler Youtube'dan çıkarsa sorun kalmaz

Baykal'ın avukatı Yılmaz, 'YouTube'a erişimin engellenmesi yargı kararlarının uygulanmamasının sonucudur' dedi.

03 Kasım 2010 02:00

T24 - Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, "YouTube'a erişimin engellenmesi yargı kararlarının uygulanmamasının sonucudur" dedi.

Avukat Yılmaz, Baykal'a ilişkin komplo kasetin site içeriğinden çıkarılması ve kasete erişimin engellenmesi yönündeki mahkeme kararına dikkat çekti, YouTube yetkililerin, kaseti yayından çekmek yerine, siteye erişimi engellediğini söyledi.

Yılmaz yazılı açıklamasında, YouTube'a erişimin Baykal nedeniyle engellendiğine ilişkin haberleri hatırlattı, Baykal'a ilişkin kaset ortaya çıktığında, yargının kasete erişimin engellenmesi yönünde karar aldığını belirtti.

Yılmaz, "Mahkemelerin, kişilik haklarına saldırının engellenmesi için verdiği kararların kamuoyunda yasakçı zihniyetle özdeşleştirilmesi doğru değildir" dedi.

Açıklamada, Baykal'a ilişkin görüntülerin YouTube sitesinden çıkarılması durumunda ortada sorun kalmayacağı ifade edilerek, YouTube yetkililerinin bunu yapmak yerine, siteye erişimi engellediğine dikkat çekildi.

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