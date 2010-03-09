Baykal'dan 'üç'lü zirvede pazarlık yapıldı iması

T24

Bu sözler, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait.Eski kuvvet komutanlarının gözaltına alındığı ‘Balyoz’ operasyonu sonrasında Cumhurbaşkanı, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı zirvede pazarlık yapııldığı imasında bulunan Baykal, Albay Dursun Çiçek'in imzası olduğu iddia edilen ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı'na da dikkat çekti:“Net bir şekilde ortaya çıkması lazım. Aldım-verdim pazarlıklarıyla değil net bir şekilde ortaya konulmalı. Ciddi olacaksınız. Adaletin gereği neyse onu yapacaksınız. Çiçek, o belgeyi hazırladı mı hazırlamadı mı bunun hesabını vermelidir. Sadece o değil ona yardım edenler de hesabını vermelidir.”Baykal, 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'le ilgili hazırlanan iddianamede, Berk'in alevi köylerlerine yardım etmekle suçlanmasını eleştirdi.“Bu nasıl vahim bir manzara içinde olduğumuzu bize göstermiyor mu? Bu gerekçeyle bir ordu komutanını şüpheli olarak ilan edip soruşturma sürdürülüyorsa, bu hangi demokrasi anlayışına hizmet eder. Yazıklar olsun. Artık Türkiye’de gerçekten hepimiz sözün bittiği noktadayız.”