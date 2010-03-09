T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baykal'dan 'üç'lü zirvede pazarlık yapıldı iması

CHP Genel Başkanı, ‘Balyoz’ operasyonu sonrasında Gül, Erdoğan ve Başbuğ arasında yapılan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu

09 Mart 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı, ‘Balyoz’ operasyonu sonrasında Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Başbuğ arasında yapılan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. “Bir süre önce Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı buluştu. Bu buluşmadan sonra bazı gözaltına alınan komutanlar salıverildi.”

Erdoğan, Başbuğ ve Gül Köşk'te buluştu



Bu sözler, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait.

Eski kuvvet komutanlarının gözaltına alındığı ‘Balyoz’ operasyonu sonrasında Cumhurbaşkanı, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı zirvede pazarlık yapııldığı imasında bulunan Baykal, Albay Dursun Çiçek'in imzası olduğu iddia edilen ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı'na da dikkat çekti:

“Net bir şekilde ortaya çıkması lazım. Aldım-verdim pazarlıklarıyla değil net bir şekilde ortaya konulmalı. Ciddi olacaksınız. Adaletin gereği neyse onu yapacaksınız. Çiçek, o belgeyi hazırladı mı hazırlamadı mı bunun hesabını vermelidir. Sadece o değil ona yardım edenler de hesabını vermelidir.”

Baykal, 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'le ilgili hazırlanan iddianamede, Berk'in alevi köylerlerine yardım etmekle suçlanmasını eleştirdi.

“Bu nasıl vahim bir manzara içinde olduğumuzu bize göstermiyor mu? Bu gerekçeyle bir ordu komutanını şüpheli olarak ilan edip soruşturma sürdürülüyorsa, bu hangi demokrasi anlayışına hizmet eder. Yazıklar olsun. Artık Türkiye’de gerçekten hepimiz sözün bittiği noktadayız.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24