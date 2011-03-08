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Baykal'dan 'taciz'e yanıt: İddiayı ortaya atan ya akılsız ya gerizekalı

Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın ifadesinde röportaj için gittiği Deniz Baykal'ın kendisini taciz ettiğini iddialarına Baykal yanıt verdi.

08 Mart 2011 02:00

T24 - Ergenekon'da gözaltına alınıp savcılıktan bırakılan Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın ifadesinde röportaj için gittiği Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisini taciz ettiğini iddialarına Baykal yanıt verdi.

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Baykal'ın avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kişi iddiasını ispatlamalı ve yargıya taşınmalı. Yargıya başvuracağız.

Komplonun yaşama geçirilmesine fırsat verilmedi

Baykal bu kişiyle hiçbir şekilde tanışmadı. Kişi Baykal'ı  birkaç kez aradı. Sekreterlikten ısrarla görüşme talebini yeniledi. Görüşme nedeni röportajdı.

Görüşmenin geçtiği oda 22 metrekarelik bir odaydı.

Ziyaret 15 dakika sürdü. Hiçbir şekilde fotoğraf çekilmedi. Buna 10 kişi şahittir

Böyle bir durumdan bu iddiaları ortaya çıkaran ya akılsızdır ya gerizekalıdır

Bu kişiyi daha sonra ne bilgisayar yoluyla ne de telefonla aranmadı" denildi...


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