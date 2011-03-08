Baykal'dan 'taciz'e yanıt: İddiayı ortaya atan ya akılsız ya gerizekalı

T24

CHP'ye belaltı ekip kurmayı öneren gazeteci!

Baykal'ın avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:"Kişi iddiasını ispatlamalı ve yargıya taşınmalı. Yargıya başvuracağız.Komplonun yaşama geçirilmesine fırsat verilmediBaykal bu kişiyle hiçbir şekilde tanışmadı. Kişi Baykal'ı birkaç kez aradı. Sekreterlikten ısrarla görüşme talebini yeniledi. Görüşme nedeni röportajdı.Görüşmenin geçtiği oda 22 metrekarelik bir odaydı.Ziyaret 15 dakika sürdü. Hiçbir şekilde fotoğraf çekilmedi. Buna 10 kişi şahittirBöyle bir durumdan bu iddiaları ortaya çıkaran ya akılsızdır ya gerizekalıdırBu kişiyi daha sonra ne bilgisayar yoluyla ne de telefonla aranmadı" denildi...