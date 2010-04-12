Baykal'dan öneri: Tartışmalı 3 madde askıya alınsın

Baykal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği teklifinde yer alan 27 maddenin, ''anayasa aykırı olduğu hukuk kamuoyunun bir görüş birliği haline dönüşmüş olan üçünün diğerlerinden ayrılmasını talep ettiklerini belirtti. Baykal, bu yapılırsa kalan maddeleri destekleyeceklerini, 24 maddenin daha da iyileştirilmesi, amaca hizmet eder hale dönüştürülmesi için gerekli katkıyı iyi niyetle vermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini hatırlattı.



Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Sayın Başbakan'ın giderken yaptığı değerlendirmelerden üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim. Sayın Başbakan'a yakışmayan bir üslup kullanmıştır. Herhangi bir Başbakana yakışmayan bir üslup kullanmıştır, bu öneriyi yapanları şark kurnazlığıyla suçlamışlardır. Önce bir defa bu terminoloji iyi bir terminoloji değildir. Kurnazlığın şarkı garbı, şimali cenubu olmaz. Kurnazlık kurnazlıktır.''



Baykal, ''önerilerinin kamuoyunda destekleniyor olmasından ve AKP yönetimini de yeni bir değerlendirme arayışına çekmekte olduğu görmekten memnun olduğunu'' ifade ederek, "Bu değerlendirmeyi bir an önce yapsınlar. El birliğiyle bu konuyu bir çözüme kavuşturalım" dedi.





YENİ ÖNERİ





Konunun olumlu bir gelişmeye yönelmiş olmasından aldığı cesaretle bir öneri daha yapmak istediğini ifade eden Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Geliniz bu tartışmalı üç maddeyi, yani Anayasa'ya aykırılığı konusunda hukuk dünyasında bir mutabakat oluşan bu üç maddeyi, büyük bir olasılıkla Anayasa Mahkemesinin değerlendirmesine söz konusu olacak olan bu üç maddeyi bu aşamada böyle bir mutabakatın, böyle bir işbirliği şansının ortaya çıktığı bu dönemde bir gerilim ve tartışma konusu olarak takip etmeyelim.



Bu üç maddeyi, öneriyorum, Sayın Başbakan, AKP iktidarı askıya alsın. Bu maddelerle ilgili bu sıkıntılı dönem içinde değil ama önümüzdeki seçim sonrasında iyi niyetli bir çalışmayı, bir değerlendirmeyi Anayasaya aykırı düşmeyecek, hukuk kamuoyumuzun da içine sindireceği, Türkiye'de büyük bir gerginlik konusu olmayacak biçimde iyi niyetle ele alalım.



Şimdi telaşla ve ben yaptım oldu anlayışıyla, üstelik de çok ciddi hukuki ve siyasi hatalar içeren, yanlışlıklar içeren ve çok büyük bir olasılıkla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecek üç maddeli öneriyi bu aşamada ısrarla Türkiye'ye dayatmanın bir yararı yoktur. Bunu dayatanlara da bir yararı yoktur. Çünkü bu dayatma burada kalmayacaktır. Çok derin hukuk ve siyaset tartışmalarını beraberinde getirecektir.''



''Bu tartışmaların Türkiye'ye bu aşamada bir yararının olmadığını'' ifade eden Baykal, şöyle konuştu:



''Bu konunun daha sakin bir ortamda, bir seçim sonrasında, sükunetle ve iyi niyetle ele alınması ve değerlendirilmesi mümkündür. Bunu bir yeni öneri olarak ortaya atıyorum. Aman kimse yanılmasın, bunu bir önceki öneriyle bağlantılı olarak düşünmüyorum. O öneri yapılmıştır. O öneride işbirliğini yapabiliriz ama geliniz bir olgunluk sergileme şansımız varsa, siyaset olarak, iktidar olarak, muhalefet olarak biz buna da katkı yapmaya hazırız. Bu üç maddeyi de daha uygun bir ortamda, bir yıl sonra, en geç bir yıl içinde aşağı yukarı seçim yapılacak, bu seçimlerden sonra iyi niyetle hep beraber ele alalım.''







'BAKALIM DEĞERLENDİRİRİZ'





Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili önerisini gazetecilerden duyduğunu belirterek, ''Bakalım, değerlendiririz'' dedi.

Ergin, gazetecilerin, Baykal'ın, Anayasa değişikliği teklifinde bulunan parti kapatma, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısına ilişkin düzenlemelerin seçim sonuna bırakılması konusundaki öneriyle ilgili sorusuna, ''Ben sabahtan beri Anayasa Komisyonundayım. Öneriyi sizden duyuyorum. Bakalım, değerlendiririz'' karşılığını verdi.