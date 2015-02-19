Baykal'dan kaset açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal, hakkındaki kaset iddialarına ilişkin olarak “Yeni bir olay yok. Ne söylediysek o. İlk gün ne söylediysem yine aynı noktadayım” dedi.

Deniz Baykal, milletvekili aday adaylığı için CHP Genel Merkezi’nde başvuruda bulundu. Başvuru sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Baykal, kaset iddialarına ilişkin şunları söyledi:

”Yüksek gerilim ortamının bir parçası, bilgi kirlenmesinin siyasi çarpıtmanın gerçek dışı haber imal ederek siyaset yapmanın yaygınlaşması gibi bir sonuç da ortaya koyuyor. Maalesef kötü haber, iyi haberi kovuyor. Kötü para, iyi parayı kovarsa. Bu siyasi hayatı olumsuz etkiliyor. Bizim önce dürüstlüğe ihtiyacımız var. Söylenen her lafın doğru olduğunu bilmemize ihtiyaç var. Bu ortamda maalesef çok yaygın bir biçimde gerçek dışı çarpıtmalar, karalamalar, suçlamalar. Elbette tartışma olacak , elbette eleştiri olacak. Ama bunun doğru verilere dayandırılması lazım. Bir algılama yaratmak için, bir imaj oturtmak için, gerçek dışı veriler kullanarak, imal ederek, yayarak, çarpıtarak, sistematik bir biçimde götürülmemesi lazım. Bunu görüyorum. Bir ölçüde kurbanı da oldum böyle çabaların."

'Size karşı yapılan komplonun cemaate mal edilmeye çalışılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' şeklindeki soruya Baykal, bu meselelerin çok konuşulduğunu ifade ederek, “Bunları tekrar ısıtıp haber haline getirmenin bir şeyi yok. Yeni bir olay yok. Ne söylediysek o. İlk gün ne söylediysem yine aynı noktadayım. Her gelişme benim söylediklerimin haklı olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

‘Twitter hesabım yok’

'Şahsi Twitter hesabınız var mı?' sorusunu değerlendiren Baykal , “Hayır, benim ne tweet ne Facebook ne de sosyal iletişim ortamının diğer herhangi bir mekanizmasıyla ilgim yok. Orada bir sahipsizlik, dağınıklık, sorumsuzluk ve manipülasyon zemini görüyorum. Onun bir parçası olmuyorum. Ne benim böyle bir hesabım var, ne başkalarının hesaplarıyla ilgileniyorum ne benim olduğu söylenen yaratılmış hesaplarda acaba ne söylemişim diye merak edip araştırıyorum. Onları da izlemiyorum. Onlara da bakmıyorum. Onlardan kamuoyunu ilgilendirecek bir söz çıkmışsa o dolaylı olarak benim bilgime geliyor.” diye konuştu.

İktidara yakın bir kanaldan sizin adınıza açılmış Twitter hesabınız için saatlerce yayın yapıldı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusunun sorulması üzerine Baykal, kendisine ait bir Twitter hesabı olmadığını tekrarladı. Baykal, “Bu yöntemleri uygun görmüyorum. Boyuna söyledim, böyle bir hesabım hiç olmamıştır. Olduğu zaman ben size duyururum, benim hesabım diye. Sahte hesaplardır.” ifadelerini kullandı.

Baykal, ‘Pensilvanya'dan aldığım mesajların samimiyetine inanıyorum’ demişti

Deniz Baykal, kaset olayının ardından parti başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladığı 10 Mayıs 2010 tarihindeki basın toplantısında, hadisenin bir kaset olayıolmadığını belirterek, "Bu bir komplodur. Duvarlara kamera yerleştirirsiniz. Kameralarla çektiğinizi alırsınız kesersiniz, çarpıtırsınız, montaj yaparsınız. Önümüzdeki komployu gerçekleştirenler sapık oldukları için değil, siyaset yapmak için düzenlemişlerdir. Kaset ele geçirilmiş değildir. İki hafta içinde düzenlenmiş ve piyasaya sürülmüştür. Komplo tezgahı malzeme ve çekimleriyle günceldir. İktidar zirvesinin bilgisi ve onayı olmadan son 2 hafta içinde hazırlanıp piyasaya sürülmesi mümkün değildir. İktidarın bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştirilemez." demişti.

Baykal, tarihi basın toplantısında, iktidar cephesinden gelen açıklamaların samimiyetine güvenmediğini ifade ederek, "Pensilvanya'dan aldığım mesajların samimiyetine inanıyorum." diye görüş bildirmişti.