Baykal'dan 'inceleme' yorumu: Saçma sapan

T24 - Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında “Ergenekon” soruşturması kapsamında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını ancak Baykal hakkında şu anda hazırlanmış bir fezlekenin söz konusu olmadığını belirtti.



İddia, "Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı döneminde eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'a talimat vererek Anayasa paketi değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi üyesi Fulya Kantarcıoğlu ile görüştüğü" yönündeydi.



Bunun üzerine "Ergenekon" soruşturması kapsamında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla eski CHP lideri hakkında inceleme başlatıldı.



Baykal iddiayı yalanladı, "Yapılan konuşma Anayasa Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurmak için kaç oy gerektiğiyle ilgilidir. Bu telefon konuşmasından hiç bir şey çıkmaz. Boş gayretler; beni bulaştırma çabası" dedi.





