Baykal'dan Gül'e bir çağrı daha

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, "Anayasa değişiklik taslağına yönelik tavrının, 'AK Partinin cumhurbaşkanı olmaktan çıkıp halkın cumhurbaşkanı olma yolunda' önemli bir adım olabileceğini" söyledi.





CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Deniz Baykal'ın başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, güncel konuların değerlendirildiği toplantıda, Genel Başkan Baykal'ın, Anayasa değişikliği taslağına ilişkin "Cumhurbaşkanı Gül'ün taslaktaki üç maddeyi ayırarak referanduma sunması yönündeki önerisi" de gündeme geldi.





Baykal, toplantıda, Cumhurbaşkanı Gül'ün taslaktaki Anayasa Mahkemesi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısına ilişkin maddeler ile siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddeyi ayırarak referanduma götürmesi halinde diğer maddelerin daha da iyileştirilmesi ve TBMM'den kolaylıkla geçmesi için CHP'nin katkı verebileceği önerisini tekrarladı.





Bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Gül için de önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Baykal, "Cumhurbaşkanı Gül, böylece Türkiye'deki gerilimi ortadan kaldırmak, huzuru sağlamak için inisiyatif kullanan bir cumhurbaşkanı konumuna gelir. 'AKP'nin cumhurbaşkanı olmaktan çıkıp Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmak yolunda' önemli bir adım atmış olur. Gerilimli ortamın sona ermesini istiyorsa önüne tarihi bir fırsat gelmiş olur. Bu tarihi fırsatı kullanmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Bu bizim siyasi bir talebimizdir" değerlendirmesinde bulundu.





Baykal, önerinin kamuoyu tarafından da ilgiyle karşılandığını belirterek, bu taleplerinin değerlendirilmesini beklediklerini vurguladı.





Bu arada, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 12 Nisan'da Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Martin Schultz'un davetlisi olarak Brüksel'e gidecek.





Baykal, buradaki temaslarında Türkiye ve AB ilişkileri ile CHP'nin konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini aktaracak.