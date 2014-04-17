Baykal'dan CHP'ye eleştiri: Çılgınca hatalar yapıldı, tazelenmeye ihtiyaç var

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin yerel seçimlerde 'çılgınca hatalar' yaptığını belirterek "Boş lafa doyduk, ciddi bir tabloyu boş lafla izah etmesin kimse. Tazelenmeye ihtiyaç var" dedi. Baykal, bu ifadesinin kurultay çağrısı olup olmadığı yönündeki soruya "Hangi yöntemle olur, nasıl olur bilmiyorum" diye karşılık verdi.

CHP eski Genel Başkanı Baykal, Antalya’da AKP’nin elinden aldığı Döşemealtı Belediyesi’nin yeni CHP’li Başkanı Turgay Genç’i makamında ziyaret etti. Doğan Haber Ajansı’ndan Emre Baylan’ın haberine göre, Genç’e başarılar dileyen Baykal, "Seçim tartışmasıyla üzüntülerimi tazelemeye niyetim yok" dedi, geleceğe bakılması gerektiği mesajını verdi. "Olan oldu, bundan sonra nasıl daha iyi olur, ne yapmamız lazım, nerede ne yanlış yapıldı, hangi dersleri çıkardık bunları değerlendirmek lazım" diyen Baykal, şimdi o derslerin alınıp gereğinin yapılması gerektiğini dile getirdi. Baykal, "Birbirimizi suçlamak için, kendimizi savunmak için yapmamak lazım, gerçeği görmek lazım. Gerçek açık tabii" dedi.

'Çılgınca hatalar yapıldı'

Özellikle Antalya’ da CHP’nin hak ettiği sonucun bu olmadığını dile getiren Baykal, "Doğru tahlil yapar, sonuçlar çıkarırsak kısa sürede Antalya’da CHP iyi yere gelir" değerlendirmesinde bulundu. Bunun için parti içinde mekanizmaların da çalıştığını kaydeden Baykal, CHP Genel Merkezi’nde il başkanları toplantısı yapıldığını, parti meclisinin toplanacağını aktardı ve şunları söyledi:

"Bunlar değerlendirilecek, yanlış yaptığımız açık, hata olduğu açık. Şimdi söylüyor değiliz, uyardık, göz göre göre de yapıldı. Olunca da böyle oldu. Bundan gerekli sonuçları çıkarıp, bir çizgiyi çizmeye ve yanlıştan kurtaracak doğru mekanizmaları kurup yanlışları kaldırıp, yeniden ayağa kalkmak lazım. Bunu yapacak birikim, kadro her şey var. Çok rahatça bu gerçekleştirilebilir. Niye böyle olduğunu anlamış da değilim. Göz göre göre yapıldı, çılgınca hatalar yapıldı."

Yerel seçim sürecinde ’çalışma’ noktasında herkesin üzerine düşen görevi yaptığının altını çizen Deniz Baykal, "Anlaşılıyor ki bu tablo çok daha ciddi noktalarda düzenlemeler yapılması gerektiren bir tablo. Yanlışımızı da biliyoruz, hatamızı da biliyoruz. Bunu düzeltmek de istiyoruz. ’Ondan oldu, bundan oldu’ falan bunlar boş laf. Boş lafa doyduk, ciddi bir tabloyu boş lafla izah etmesin kimse" diye konuştu.

‘Süreci geçiştiremeyiz’

Deniz Baykal, bir soru üzerine yerel seçim sonuçlarının cumhurbaşkanlığı seçimlerine olası yansımasını "Daha başarılı seçim dönemi geçirseydik, cumhurbaşkanı seçimine olumlu katkılar getirirdi" sözleriyle açıkladı. İktidar karşısındaki arayışa daha güçlü katkı yapılması gerektiğini savunan Baykal, "Önümüzde genel seçimler de var, çok fazla da zaman yok. Bunu şimdiden halletmek lazım. ’O bahane bu bahane’ deyip bu görevi savsaklamamak lazım. ’Onu atlatalım, bunu geçelim’ dersek yanlış yapmak olur. Doğru teşhisleri koyup, gereğini yapmak lazım. Tazelenmeye yeniden ihtiyaç var" diye konuştu.

'Kurultay çağrısı mı?'

Baykal, bu açıklamasının bir kurultay çağrısı olup olmadığı yönündeki soruya ise "Hangi yöntemle olur, nasıl olur bilmiyorum. Herkesin kendisinin yapması lazım, kişilerin yapası lazım, kurumların yapması lazım, genel merkezin yapması lazım. Bunun doğru değerlendirilmesi halinde birdenbire yepyeni bir tablo çıkar" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Deniz Baykal, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkinse "Sürecin sonucunda netleşecek iştir. Kişisel talepler, heveslerle çözülecek bir konu değildir" yorumunu yaptı. Adaylık noktasında siyasi partiler arasında uzlaşma yakalanması gerektiğini dile getiren Baykal, "İktidar kendi içinde şekilenme yapıyor, muhalefetin de bir araya gelmesi, kendi içinde bir oluşumu gerçekleştirmesi gerekiyor. Zamanı var, 1.5 ay var daha" diye konuştu.