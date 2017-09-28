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Baykal'dan Çeşme ziyareti

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İzmir'in Çeşme İlçesi'nde bir dizi ziyarette bulundu

28 Eylül 2017 20:20

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İzmir\'in Çeşme İlçesi\'nde bir dizi ziyarette bulundu.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Badar, CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul eski Milletvekili Mehmet Sevigen, ayrıca Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal ile birlikte Çeşme\'ye kısa bir ziyarette bulundu. Baykal ve beraberindekileri, Çeşme CHP İlçe Sekreteri Veysel Ayhan, Çeşme eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, ve partililer karşıladı.
CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran\'ın, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Alaşehir\'deki Üzüm Mitingi\'ne katılması nedeniyle, Baykal\'ı, İlçe Sekreteri Veysel Ayhan ağırladı. Ayhan, Deniz Baykal ve beraberindekileri, ilçenin markalaşmış yerlerinden Rumeli Pastanesi\'nde ağırlayarak, sakızlı muhallebi ve sakızlı dondurma ikram etti. Çeşme Çarşısı\'nda vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Baykal, kısa ziyaretinin ardından Alaçatı çarşısını da gezerek ilçeden ayrıldı.

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