Baykal'dan beklenen atak geldi!

T24 - CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, seçim sonuçlarının hüsran yarattığını belirterek CHP yönetimini eleştirdi.







Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin aldığı oy oranını beğenmeyen CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. CHP'nin eski Genel Başkanı Baykal, Posta gazetesinden Candaş Tolga Işık'a seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'na "kendini kandırma" sözleriyle seslenen Baykal, sonuçları şöyle yorumladı: "Ortada CHP adına bir başarı yok. Benim genel başkanlığım döneminde yapılan son ankette CHP'nin oyu yüzde 29'du. Şimdi ise yüzde 26'ya indik. Biz oy kaybettik, AKP oyunu artırdı. Sorunu çözmek istiyorsak önce hastalığı doğru teşhis etmeliyiz. Başarılıyız deyip kendi kendini kandırmak büyük hatadır. Ortada bir başarı yok."



Baykal'dan eleştiri yağmuru

Baykal, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yakın kurmayları ile biraraya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Yenişafak gazetesinin haberine göre Baykal, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki isimleri ise eleştiri bombardımanına tuttu.

"Örgüte 1 kuruş para vermediler. Ellerini kollarını bağladılar, çalıştırmadılar. Seçim kampanyası döneminde seçmene hiçbir mesaj verilmedi. 'Çık televizyona tartışalım' denildi. Eldeki birkaç proje de iyi anlatılamadı. Genel başkan tek adam şovuyla kampanyayı götürdü. Adaylar medyanın yönlendirmesiyle belirlendi. Hiçbiri doğru düzgün çalışmadı. Bizim zamanımızda oylarımız yüzde 28 olarak görülüyordu. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın, seçimden hüsranla çıktık"

