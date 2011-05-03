-BAYKAL'DAN 30 BİN LİRA İSTİYOR KAYSERİ (A.A) - 03.05.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal aleyhine açtığı tazminat davasının görülmesine başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun gündeme getirdiği yolsuzluk iddiaları konusunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın basında yer alan açıklamaları nedeniyle açtığı tazminat davasının ilk duruşması, 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapıldı. Özhaseki'nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Baykal'dan 30 bin lira tazminat talebinde bulunduğu davanın ilk duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz ile Özhaseki'nin avukatı Kaan Savruk'un davaya ilişkin dilekçelerini mahkemeye sunarak, ek süre istediler. Duruşma, tarafların talep ettiği delillerin toplanması için ertelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, yolsuzluk iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü Baykal aleyhine 30 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.