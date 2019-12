'Baykal'a yanıt vermeye edebimiz izin vermez'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in "CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürmezse hala uzlaşma ihtimali var" teklifine "ahlaksız" diyen CHP lideri Deniz Baykal'a "Cevap vermeye edebimiz, adabımız izin vermez. Bunlarla uzlaşma sağlanacağına ihtimal vermiyorum" yanıtını verdi. Et fiyatlarıyl ilgili açıklamalarda da bulunana Başbakan, fiyatlar düşene kadar ağırlıklı AB ülkeleri olmak üzere ithalat yapılacağını açıkladı.Siirt'teki "bebek tecavüzü" olayıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Başbakan, bu konuyla ilgili bazı gazetelerdeki yaklaşımların çok çirkin olduğunu söyledi.





Baykal bugün, Bakan Ergin'in önerisine sert tepki göstermiş ve "Adalet Bakanı'nın sözlerini büyük bir üzüntüyle karşılıyor ve kınıyorum. Böyle bir öneriyi yüzü kızarmadan nasıl yapabilir. Bu öneriyi yanıtlarken bile çok rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bu öneri, hükümetin hukuka saygısızlığı ile hukuk devleti anlayışını pazarlık konusu yapan, hukuki denetimden kaçan bir anlayışı yansıtmaktadır. Bu bir ahlaksız tekliftir" demişti.







Et fiyatları düşene kadar ithalata devam







Et fiyatlarındaki düşürülmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunana Başbakan, "Fiyatlar inene kadar ithalat sürecek. İthalat da ağırlıklı olarak AB üyesi ülkelerden yapılacak" dedi.







Çocuk affı önerisi







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çocuk suçluların affına yönelik teklifini de bir soru üzerine değerlendiren Erdoğan, "şu anda kendilerinin yoğun ve ciddi bir çalışmaları olduğunu" söyledi.



Bunun suça itilen çocuklarla ilgili bir çalışma olduğunu dile getiren Erdoğan, "Alt komisyondan geçeni yeterli bulmuyoruz. Bunun üzerinde daha detaylı bir çalışma yaparak, biraz belki zaman alacak ama gayet başarılı bir çalışma olsun dedik ve şu andaki anayasa çalışmaları bittikten sonra büyük ihtimalle bu çalışma Meclis gündemine gelecek" dedi.







'Siirt'teki olaylara bir grubun gazetelerindeki yaklaşım çok çirkin'







Siirt'teki olayların sorulması üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:





"Siirt'teki olayla ilgili olarak, son olayları derseniz... Bu konuyla ilgili bütün adımlar atıldı, atılıyor ama bir de bugün bir grubun gazetelerinde çıkan olay var ki... Yani bu çok çirkin bir yaklaşım. Yani bir yıl önce olmuş ve bu olayların içerisinde karışan taraflarla ilgili de bütün adımlar atılmış, ki Milli Eğitim Bakanım bu açıklamayı yaptı.





Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanım yaptı, Siirt Valiliği açıklamayı yaptı. Yani 1 yıl önce olmuş bir olay hakkında her türlü yasal yollar, bunun yanında ilgili bakanlıkların atması gereken adımlar, valiliğin atması gereken adımlar, hepsi atılmış ve bugün bu tekrar gündeme getiriliyor. Bu gazetecilik değildir. Bu bir medya mantığı değildir, bu basın ahlak ilkelerine yakışan bir yaklaşım değildir. Bu tam aksine, gerek o ilimizle ilgili gerek o olayda adı geçenlerle ilgili psikolojik yıkımlara neden olur. Buralarda çok daha dikkatli olmaya bence gerek var diye düşünüyorum."





