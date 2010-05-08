'Baykal'a suikast ihbarıyla ilgili söyleyecek yeni bir şey yok'

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik suikast ihbarına ilişkin, İstanbul Valisi Muammer Güler'in açıklama yaptığını ve kendisinin söyleyeceği yeni bir şey olmadığını bildirdi.





Bakan Atalay, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde gazetecilerin, Baykal'a yönelik suikast ihbarıyla ilgili soruları üzerine, ''O konuda Sayın Valimiz açıklamayı yaptı. Onların işidir. Zaten benim yeni söyleyeceğim bir şey yok. Herhangi bir gelişme de yok'' dedi.

