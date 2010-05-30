Baykal'a suikast ihbarına 125 yıl hapis istendi

T24 - Sarıgül’ün Deniz Baykal’ı dizlerinden vurduracağını iddia eden ihbarcı hakkında 125 yıl hapis cezası istendi.



Sarıgül’ün Deniz Baykal’ı dizlerinden vurduracağını iddia eden ihbar e-malini gönderen Kahraman Şeref Kasap’ın, “iftira, suç uydurma, halk arasında korku ve panik yaratmak, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek” suçlarından 42 yıldan 125 yıla kadar hapsi talep edildi



‘Baykal’a suikast iddiası’yla ilgili soruşturmanın Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamesi tamamlandı. Rekor ceza istenen iddianamede, 15 Nisan 2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne e-mail yoluyla bir ihbarın yapıldığı belirtildi.





Siyasi gerilim ve panik yarattı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Önder Sav’ın bu maili basın toplantısında okuması üzerine olayın tüm ülkeye duyurulduğu belirtilen iddianamede, “ülkede büyük bir siyasi gerilim ve kaosa sebebiyet verildiği gözlenmiş olup, olayın kamuoyundaki infiali ve önemine binaen emniyetle birlikte geniş çaplı bir soruşturma yapılarak şüpheli Kahraman Şeref Kasap’ın yakalanması sağlanmıştır” denildi.





Alacak verecek meselesi



Şüphelinin babası ile Mithat Yılmaz arasında eski bir alacak verecek meselesi olduğu ifade edilen iddianamede, çok çarpıcı suçlamalarda bulunuldu: “Çok iyi bilgisayar kullanan şüpheli, başkalarının şifrelerini kullanarak Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mithat Yılmaz ve arkadaşlarıyla ilgili kararları adalet.gov.tr sitesinden indirdi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Belediye Başkan Yardımcıları Osman Şevket Aslan ve Ayhan Kızılöz’ü hayali olarak mizansenini hazırladığı çeteye dahil etti ve suç uydurdu. Şüpheli bu şekilde 13 müştekinin hakkında yasal işlem, evlerinde aramalar yapılmasına ve gözetimde kalmalarına sebebiyet vermek suretiyle 13 kez iftira suçunu işledi. Şüpheli daha önceden tanıdığı 3 kişinin e-mail, internet ve telefon numaralarını kullanarak bilişim sistemine izinsiz ve hukuka aykırı olarak girdi. Yaklaşık 25 gün süreyleTürkiye’de yaşayan halk arasında korku ve panik yaratmak suretiyle insanları tehdit altında bulundurdu.”





‘Sarıgül Baykal'ı vurduracak’ demişti



Sahtekar ihbarcı Kahraman Şeref Kasap, 15 Nisan 2010’da İstanbul Emniyeti’ne yolladığı ihbar e-mailinde Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, yardımcısı Osman Şevket Aslan aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Mithat Yılmaz’a CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı her iki dizinden vurması için talimat verdiği iddia ediliyordu. Bu iş için de belediye kasasından Mithat Yılmaz’a 300 bin dolar avans verildiği, işin bitirilmesi karşılığından 450 bin dolar daha verilmek üzere anlaşıldığı yönünde iddialar bulunduğu öne sürülüyordu.





Sahte ihbarcıya istenen cezalar



* Bilişim suçu: TCK 243/1. Maddesi: “Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek” suçundan 1 yıl hapis cezası.



* İfitra: TCK 267/1-2-3-4. Maddesi: “İftira” suçundan 4 yıla kadar hapis isteniyor. Ancak 13 ayrı kişi mağdur olduğu için artırım oranlarıyla birlikte ceza artırılabilecek. Böylece 117 yıl istenecek.



* Panik yaratma: TCK’nın 213/1 Maddesi “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 4 yıla kadar hapis isteniyor



* Suç uydurma: TCK 271/1 “suç uydurma” suçundan 3 yıla kadar hapis.







