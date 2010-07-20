Baykal'a saldırının soruşturması tamamlandı

T24

Alınan bilgiye göre, CHP Van il teşkilatı yöneticileri, 2 Nisan'da CHP il kongresine katılmak üzere Van'a gelen Deniz Baykal'ın, kongre salonu önünde toplanan grubun taşlı ve yumurtalı saldırısına uğraması konusunda Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Nisan'da suç duyurusunda bulundu.Van Emniyet Müdürlüğü'nün olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla yapılan suç duyurusunun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Van'a iki mülkiye müfettişi gönderildi.Müfettişler, Van Emniyet Müdürlüğü'nde bir hafta süren çalışmalarının ardından incelemeyi tamamlayarak rapor hazırladı.Raporun hazırlanmasının ardından Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Geçen hafta Van Adliyesi'ne gelen Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert'in ifadesinin alınmasıyla tamamlanan iddianamede, Emniyet Müdürü Mert'in, Baykal'ın gelişi sırasında görev alacak polis listeleri ile ilgili "evrakta sahtecilik" yaptığı iddiasıyla yargılanması istendi.İddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.