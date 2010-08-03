Baykal'a saldırıda 16 kişi için 5 yıl hapis istemi

T24

Van Cumhuriyet Savcısı Cihat Gezmen tarafından hazırlanan 4 sayfalık iddianame, 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede aralarında Ak Parti üyelerinin de bulunduğu 16 kişi hakkında ‘Kamu görevlisine hakaret ve suç işlemeye tahrik etmek' suçlarından 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.Van'da 2 Nisan 2010 tarihinde CHP il kongresine katılmak için gelen dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'a kongrenin yapılacağı salonun yanında yumurtalı ve taşlı saldırıda bulunuldu. CHP'liler olayın AKP üyeleri tarafından yapıldığını öne sürerek soruşturulmasını istedi. Van Cumhuriyet Savcılığı, olaylarla ilgili soruşturma başlatırken savcı Cihat Gezmen soruşturma kapsamında incelediği görüntüler ve elde edilen kanıtlara göre 16 şüphelinin ismini belirledi. Hazırladığı 4 sayfalık iddianamede aralarında Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Arslan Yılmaz, Geçlik Kolları üyelerinin de bulunduğu 16 sanık hakkında TCK'nin 125/1 ve 214/1 maddeleri uyarınca ‘Kamu görevlisine hakaret ve suç işlemeye tahrik etmek' suçlarından dava açılmasını isteyerek iddianameyi Van 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndendi. İddianame kabul edildiği takdirde 16 şüpheli 3 aydan, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.İddianamede tanık ifadelerine dayanılarak, şöyle denildi:“Olaylarda Ak Parti'li Arslan Yılmaz, Cahit Kiraz ve Taha Çoban'ın yönlendirdiği şekilde beyanlar nazara alındığında Aslan Yılmaz, Cahit Kiraz ve Taha Çoban'ın etrafında toplana kalabalık içinde bulunan yukarda ismi yazılı bulunan diğer isimler ve kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin mağdurlara karşı hakaret suçlarını işlemeleri yönünde teşvik ettikleri delillerle elde edilmiştir.”Savcı Gezmen, açık kimlikleri tespit edilemeyen diğer şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.CHP İl Başkanı Halil Kartal, iddianame ile olayın kimler tarafından yapıldığının ortaya çıktığını ve saldırının Ak Parti komplosu olduğunun gözler önüne serildiğini savundu.Mahkemenin iddianameyi kabul edip-etmemesi için 15 günlük süresinin bulunduğu hatırlatıldı.