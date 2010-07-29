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Baykal'a saldırı soruşturması kabul edildi

Van Emniyet Müdürlüğünün ihmali bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, 2 Nisan 2010 tarihindeki Van ziyaretinde yaşanan olaylarla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünün ihmali bulunduğu iddiasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi.

2 Nisan'da CHP il kongresine katılmak üzere Van'a gelen Deniz Baykal'ın, kongre salonu önünde toplanan grubun taşlı ve yumurtalı saldırısına uğraması ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğünün olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, 19 Temmuzda tamamlandı.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Heyet, duruşma tarihini, yarın belirleyecek.


İddianameden

Van Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert'in, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın il kongresine katılması sırasında olaylar çıkması ve bu olaylarla ilgili basında, televizyon ve internet medyasında yeterli önlemleri almadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, ''önlemlerin alındığını gösteren gerçeğe aykırı bilgiler, beyanlar ihtiva eden 02.04.2010 tarihli ikinci görev emrini, eski tarihli olarak 04.04.2010 tarihinde hazırlattığı ve ilgili birimlere göndererek, evrakta sahtecilik suçunu işlediği anlaşılmıştır'' denildi.

Mert'in, TCK'nın 204/1-2,53 maddesi kapsamında yargılanması isteniyor.


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