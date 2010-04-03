'Baykal'a protestoyla ilgilmiz yok'

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a Van'da yapılan yumurtalı-taşlı protesto ve saldırıyla kendisinin, akrabalarının ve AKP'nin ''uzaktan yakından ilgisi'' bulunmadığını belirterek, ''Sayın Baykal, şayet iddialarını ispat etmezse kendisini kamuoyu nezdinden müfteri ilan edeceğim ve attığı bu iftiradan dolayı kendisine dava açacağım'' dedi.





Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, ''Baykal'ın Van'da yaşanan müessif olaylarla ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP ve şahsını hedef alan, gerçeklerle ilgisi olmayan itham, iftira ve beyanatlarda'' bulunduğunu kaydetti.





Çelik, Baykal'ın Van'a gitmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirterek, şunları söyledi;





'İddia ispat edilmezse kendisine dava açacağım'







"Öyle anlaşılıyor ki nezaketten ve bu kullandığım nazik dilden kendisi bir şey anlamamış olmalı ki meseleyi bizimle ilişkilendirmeye devam etmekte. Şunu açık bir dille ifade ediyorum ki, bu olayların şahsımla, akrabalarımla ve partimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Basına yansıyan görüntülerden ve polis kayıtlarında da bu anlaşılabilir. Sayın Baykal, şayet iddialarını ispat etmezse kendisini kamuoyu nezdinden müfteri ilan edeceğim ve attığı bu iftiradan dolayı kendisine dava açacağım.





Sayın Başbakanımız, Sayın Baykal'ın Sivas'tan öteye gidemediğini ifade ederken, fiziki bir gidememeden ziyade, buralara gitmeye yüzü yoktur anlamında ifadede bulunmuştur. Sayın Başbakanımızın, Sayın Baykal'ın ve ülkemizin tüm siyasi parti liderlerinin ülkenin her köşesine gitmesinden ancak memnuniyet duyar.







'Baykal klasiği'







Sayın Başbakan evet sadece bir tespitte bulunmaktadır ve Sayın Baykal'ın Sivas ötesinde aldığı oy da bunun en önemli kanıtıdır. Bir siyasi parti liderinin yaşadığı talihsiz bir olaydan sonra Sayın Başbakan'ın sözlerini 'tehdit' olarak değerlendirmesi ve bunu Sayın Başbakanı, AK Parti'yi ve benimde içinde bulunduğum bazı parti mensuplarını karalamanın bir aracı haline getirmesi tam da bir Baykal klasiğidir."

