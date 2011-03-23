-''BAYKAL'A KOMPLO TESPİT EDİLDİ'' ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, ''Savcılığın vermiş olduğu bilgi ve belgelerde, bizzat iddia sahibi bayanın yapmış olduğu telefon görüşmelerinden Deniz Baykal'a yönelik ne şekilde tuzak ve komplo kurulduğu tartışmasız olarak tespit edilmiştir'' dedi. Avukat Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Deniz Baykal'a yönelik kamuoyunda yer alan iddiaların ciddiyetten uzak olduğunun, savcılıktan alınan bilgi ve belgelerden çok açık anlaşıldığını belirtti. Yılmaz, açıklamasında, şunları kaydetti: ''Alınan bilgi ve belgelerden Sayın Deniz Baykal'a komplo kurulduğu; ancak Baykal'ın bu komploya düşmediği; bu duruma rağmen ısrarla iftiraya devam edildiği görülmektedir. Bu iftirayı ve komployu; sözde gazeteci bayan dinlendiğini düşünmediği bir telefon konuşmasında çok açık olarak anlatmaktadır. İlgili bayanın yapmış olduğu, komploya ilişkin konuşmalarının, basına servis edilmeyip; tek taraflı iddia ve konuşmalarının basına servis edilmesi ve müvekkile iftira atılması da bu tertibin bir parçasıdır. Sonuç olarak; savcılığın vermiş olduğu bilgi ve belgelerde, bizzat iddia sahibi bayanın yapmış olduğu telefon görüşmelerinden Deniz Baykal'a yönelik ne şekilde tuzak ve komplo kurulduğu tartışmasız olarak tespit edilmiştir.''