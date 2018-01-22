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Baykal'a 'kaset kumpası' sanıkları hakim karşısında 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bazı MHP'li milletvekilleri ile çok sayıda kişiye ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşarak kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan 171 sanık hakim karşısına çıktı

22 Ocak 2018 14:16

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bazı MHP\'li milletvekilleri ile çok sayıda kişiye ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşarak kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan 171 sanık hakim karşısına çıktı. 

Aralarında Fetullah Gülen\'in de bulunduğu, \'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme\', \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma\', \'Siyasi Hakların Kullanılmasını Engelleme\', \'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek\',\'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek\', \'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek\', \'Kamu Görevlisinin Sahteciliği\', \'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme\' suçlarından haklarında dava açılan 171 sanık, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davaya, sanıklar, sanık ve müşteki avukatları ile sanık yakınları katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle sürüyor. 
 

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