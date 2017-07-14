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Baykal'a kafan atan güvenlikçinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

"İki ayrı suçtan devam eden davaları sürüyor. Bu üçüncü, artık dördüncü suçunda birisini öldürünce tutuklanır"

14 Temmuz 2017 18:48

ODTÜ mezuniyet töreninde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Ataç Baykal’a kafa atan güvenlik görevlisi Mustafa B.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz, reddedildi. Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, önceki mahkeme tarafından verilen “adli kontrol” ile serbest bırakılmanın yerinde bir karar olduğuna hükmetti.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Mustafa B.’nin serbest bırakılması üzerine Baykal’ın avukatı Mutluhan Karagözoğlu,  Mustafa B.’nin adli kayıtlarında 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ertelenmiş cezası, yaralama ve tehditten hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davasının bulunduğunu ve kaçma şüphesi olduğunu belirterek itiraz dilekçesi vermişti.

Birini öldürünce tutuklanır

Prof. Baykal ise saldırganın serbest bırakılmasına, “İki ayrı suçtan devam eden davaları sürüyor. Bu üçüncü, artık dördüncü suçunda birisini öldürünce tutuklanır” diyerek tepki göstermişti. ODTÜ de güvenlik görevlisinin işine son vermişti.

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