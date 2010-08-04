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Baykal'a Ergenekon incelemesi!

Eski CHP lideri Deniz Baykal hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla inceleme başlatıldı.

04 Ağustos 2010 03:00

T24 - Eski CHP lideri Deniz Baykal hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında 'Ergenekon' soruşturması kapsamında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne girişi sırasında bir basın mensubunun ''Baykal hakkında fezleke hazırladınız mı?'' şeklinde soru yönelttiği İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etme'' iddiasına ilişkin birçok kişi hakkında inceleme yapıldığını söyledi.

Öz, Baykal'ın milletvekili olması nedeniyle bu konudaki yasal prosedür incelendikten sonra durumunun değerlendirileceğini, şu anda hazırlanmış bir fezlekenin söz konusu olmadığını bildirdi.


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