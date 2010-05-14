'Baykal, yönetimin belirlediği adaya destek verecek'

T24 - Adı CHP'nin 22-23 Mayıs tarihinde yapılacak kurultayında genel başkan adayları arasında geçen Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Baykal yönetimin üzerinde anlaştığı isme destek verecek" dedi.



Görüntü skandalıyla sarsılan CHP’de, Genel Başkanlık koltuğuna kimin oturacağını ortaya koyması beklenen Deniz Baykal-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden net bir sonuç çıkmadı.



Görüşmede Erdal İnönü’nün SHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmasından sonra partide yaşanan bölünmelere işaret eden Baykal, “Tavandan tabana uzlaşma sağlayacak bir ismi destekleyeceği”, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, genel başkan yardımcıları ve MYK üyelerinin de “olur” diyeceği bir adayın çıkmasını istediği mesajını vererek kararı Kılıçdaroğlu’na bıraktı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Baykal dün Angora Evleri’ndeki konutunda CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’le ayrı ayrı görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına bilgi verdi. Baykal’ın kendisine “değişim ve uzlaşmadan yana olduğunu, ilk gün söylediği sözlerin bugün de arkasında durduğunu” ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



“Partinin yönetim kadrolarında uzlaşmanın, birlikteliğin olmasını Sayın Baykal özellikle vurguladı. Bu çerçevede partimizin sayın yöneticilerinin, üst kadroların, partinin tabanıyla tavanı arasında bir uzlaşmanın olması gerektiği ifade edildi. Bunlar önemli. Biz bu süreçte bir çatışma, bir ayrışma olmasını istemiyoruz. Eğer partinin kendi kültürüne, felsefesine, tarihsel geçmişine uygun olarak bir aday üzerinde uzlaşılırsa bu adaya Sayın Baykal da destek vereceğini ifade etti.”





SHP örneğini verdi



Baykal, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı: “Erdal (İnönü) Bey SHP’den ayrıldığı zaman partide bir çözülme yaşandı, çeşitli yarışlar oldu ama bu partiye zarar verdi. Bugün böyle bir ayrışma olsun istemiyorum. Bölünmeye izin veremem, ben halen ilk günkü noktadayım; bir taze başlangıç uzlaşmayla yapılmalı. Yeni gelecek arkadaşın herkesin uzlaşmasıyla gelmesi şart, özellikle parti yönetimindeki arkadaşların hepsinin o isim üzerinde uzlaşması gerekli. Önder (Sav) Bey, Yılmaz (Ateş) Bey, Mustafa (Özyürek) Bey, MYK üyelerimizin tümünün ‘olur’ diyeceği bir isim olmalı. Çünkü her ismin örgütte, partide aşağıya doğru giden yapılanma içinde bir yansıması var. Bu toparlanmayı sağlayabilir miyiz?”



Medya mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle araç konvoyuyla TBMM’ye gelen Kılıçdaroğlu, “Deniz Bey’den bunları dinlemek beni rahatlattı. Kafam tabii ki netleşti” dedi. Kılıçdaroğlu, “Hayırlı olsun o zaman” sözüne, “Bilmiyoruz. İsim üzerinde bir konuşma yapılmadı, ilkeler üzerinde durduk, uzlaşma istiyor Deniz Bey” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, “Siz aday olur musunuz diye sordu mu?” sorusunu ise, “Yorum yok” diyerek yanıtsız bıraktı.





‘Herkes sormalı’



Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinden sonra Baykal’ın yakın çevresine şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi: “Partiyi derleyip toparlayacak bir görüntü görürsem, bu adaya destek vereceğimi belirttim. Kemal Bey’e ‘Toparlayabilir misin, diye sordunuz mu?’ deniliyor. Bence bu konuda harekete geçecek herkesin kendisine sorması gereken soru budur. Ben ilkelerimi söyledim.”



Baykal, Gürsel Tekin ile yaptığı görüşme de yaklaşık 1 saat sürdü. Tekin, Baykal’ın göreve dönmesinden yana olduklarını belirterek, “Baykal’ın aklında bir isim yok. Üzerinde uzlaşılan ismi destekleyecek. Ancak il örgütü olarak talebimiz sayın genel başkanımızın yeniden aday olması yönünde” dedi.



Tekin, “Sizin isminiz gündeme getirildi. Bu yönde görüşme oldu mu?” sorusunu, “İstanbul İl Başkanıyım. Partide en önemli görevdeyim, yerimden de çok memnunum” diye yanıtladı.



Dün saat 16.00 civarında Kılıçdaroğlu ile Tekin CHP Genel Merkezi’nde CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek’in makam odasında bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Tekin, sabah saatlerinde Genel Sekreter Önder Sav ile görüştüğünü, İl Başkanı olarak parti yöneticileriyle bir araya gelmesinin normal olduğunu söyledi.





Ateş ile de görüştü



Baykal akşam da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’le bir araya geldi. Ateş Baykal’la, gün içindeki temaslarını değerlendirdiklerini belirtti.





Gençler bugün, il başkanları haftaya



CHP Gençlik Kolları’nın yaklaşık 10 bin üyesi, bugün Baykal’ın Angora Evleri’ndeki konutunun önüne giderek, “Geri Dön” mitingi yapacak. CHP İl Başkanları da 18 Mayıs’ta Ankara’da bir toplantı gerçekleştirecek. Sav’ın toplantıyla ilgili genelgesinde, “Alçak ve şerefsiz komplocularla hep birlikte hesaplaşacağız” ifadesini kulanması dikkati çekti.





