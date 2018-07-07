Baykal yemin törenine katılacak mı?

24 Haziran seçimlerinde Antalya'dan CHP Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu’nda yarın yapılacak yemin törenine sağlık durumu nedeniyle katılmayacak. 79 yaşındaki Baykal, sağlık sorunları nedeniyle TBMM'deki ilk oturumu yönetme kararından da vazgeçmişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin hastane raporu Meclis yönetimine iletildi.



Baykal’ın, TBMM Genel Kurulu’nda yarın yapılacak TBMM 27. Dönem Milletvekili ant içme törenine katılmayacağı, daha sonraki bir gün yemin edeceği öğrenildi.

16 Ekim 2017'de beyin kanaması geçiren Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedaviyesinin ardından Almanya'ya gitmişti. Almanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Baykal, 24 Haziran seçimlerinde seyyar sandıkta oy kullanmıştı.