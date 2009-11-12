Baykal Watergate skandalının hatırlattı

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yargıda telefonların dinlenildiği iddialarına ilişkin olarak, "Başsavcı ve Yargıtay'ın dinlenmesi, Türkiye'deki hukuksuzluk buzdağının ortaya çıkmış yeni bir parçasıdır ve sadece bir bakanın haddini aşmasını değil, iktidara hakim olan genel bir zihniyeti yansıtmaktadır" dedi.



CHP Genel Merkezi Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada Baykal'ın, "Yargıda telefonların dinlenildiği" iddiasına ilişkin Star TV'ye açıklamalarda bulunduğu bildirildi.



Açıklamasında, "Türkiye'de son zamanlarda hukuka, Anayasa'ya, demokratik geleneklere tamamen ters düşen ihlal ve uygulamalara tanık olunduğunu" ifade eden Baykal, "Yargıtayın ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının dinlenmesiyle, fiziki takibe alınması ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Ne yazık ki bir hukuk devleti olan ülkemizde başsavcı yardımcıları başsavcıyı dinleme ve izleme kararı aldırabilmektedir. Bu imtiyazlı durumu onlara kim sağlamıştır? Hem hukuku, hem de hukuki hiyerarşiyi ihlal eden bu davranışları için, nereden, kimden güç almaktadırlar?" diye sordu.



Deniz Baykal, "Yargıtay santralinin dinleniyor olması da Yargıtay'ın üstünde bir güç mü var, varsa bu hangi güç sorusunu akla getirmektedir. Devlet hesap vermeyen, ne olduğu bilinmeyen gizli bir örgütün tutsağı haline dönüştürülmektedir. Hiç kuşkusuz bu Amerika Birleşik Devletlerindeki Watergate skandalından çok daha vahim bir hukuksuzluktur. Bütün bunların arkasında ise Anayasa Mahkemesi tarafından iktidar partisinin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olarak mahkum edilmesi gerçeği yatmaktadır" dedi.



Baykal, "Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra, ne yazık ki iktidar partisi Anayasa doğrultusunda davranma, Anayasa çizgisinde hareket etme gibi bir çabaya girmedi. Tam tersine, laiklik karşıtı eylemlerin odağında bir parti olarak, başta yargı olmak üzere, bütün anayasal kurum ve kuruluşlarla hesaplaşma, onları iktidar partisinin Anayasa ile çelişen konumunu içine sindiren, bu fiili durumu hazmetmiş kurumlar haline dönüştüren bir metamorfoz yaşatmaya çalıştı. Başsavcı ve Yargıtayın dinlenmesi, Türkiye'deki hukuksuzluk buzdağının ortaya çıkmış yeni bir parçasıdır ve sadece bir bakanın haddini aşmasını değil, iktidara hakim olan genel bir zihniyeti yansıtmaktadır" diye konuştu.



Watergate skandalı nedir?



1972-1974 Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde gelişen ve Başkan Richard Nixon'un istifa etmesiyle sonuçlanan siyasi bir skandal. Watergate ABD'nin başkenti Washington, D.C.'de bulunan bir otel ve iş merkezinin adıdır. Skandal bu binada ortaya çıktığı için Watergate Skandalı ya da kısaca Watergate adıyla anılır.



17 Haziran 1972 günü 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun ABD'nin o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıktı.



Sürdürülen soruşturma hırsızların Nixon'un partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı olduklarını ve amaçlarının Demokratik Parti'nin telefonlarını gizlece dinlemek üzere mikrofonlar yerleştirmek olduğunu ortaya koydu.



Bunun üzerine Başkan Richard Nixon bu hırsızlığın arkasında olan bütün siyasetçilerin ortaya çıkarılması için Adalet Bakanı Elliot Richardson'u görevlendirdi. Richardson, Archibald Cox isimli bir savcıyı bu göreve atadı.



Cox, Beyaz Saray'da başkanın bütün konuşmaların teybe alındığını öğrenerek bu bant kayıtlarının kendisine verilmesini istedi. Nixon bu isteği kesinlikle reddetti ve Cox'un görevden alınmasını emretti. Adalet Bakanı Cox'u görevden almayı reddedince Nixon Richardson'un işine son verdi.



Olaylar gitgide çorap söküğü gibi gelişmeye başladı. ABD Yüksek Mahkemesi Nixon'u bant kayıtlarını savcılara teslim etmeye zorladı. Nixon bant kayıtlarını sonunda teslim etti ama bu sefer Nixon iyice halkın desteğini kaybetmişti ve ABD Kongresinde Nixon'u görevden almak üzere soruşturmalar başlamıştı.



Bu ortamda 8 Ağustos 1974 tarihinde Nixon televizyonda yaptığı bir konuşmayla ertesi gün istifa edeceğini açıkladı. Yerine Başkan yardımcısı Gerald Ford başkan oldu. Böylece Nixon ABD tarihinde başkanlıktan istifa eden ilk ve tek başkan olmuş oldu.