Baykal ve MHP'lilere kaset tuzağı soruşturmasında bir polis ve çilingire gözaltı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP’li bazı siyasetçilere yönelik 2011’deki genel seçimler öncesinde “gizli kamera kaydı yapılması” olaylarını soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatının ardından bir polis ve bir çilingir gözaltına alındı. Söz konusu olaylara karıştıkları iddia edilen polis ve çilingirin “şüpheli” konumunda ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011’de internet aracılığıyla kamuoyu gündemine gelen siyasilere yönelik gizli kamera kayıtlarıyla ilgili gizli bir soruşturma yürütmeye başladı. Türk siyasetinin dizayn edildiği iddialarına neden olan ve CHP’nin eski lideri Baykal ile MHP’li eski siyasilere yönelik “yasadışı görüntü alınarak özel hayatın gizliliğini ihlal edilmesini” araştıran savcılık, sekiz ay devam eden soruşturmanın ilk aşamasında bazı önemli bulgu ve ipuçlarına ulaştı.

Deliller inceleniyor

Milliyet’ten Tolga Şardan'ın haberine göre, soruşturma çerçevesinde bazı ihbarları da mercek altına alan savcılık, eminiyet birimleri ile ortak çalışma yürütmeye başladı. Siyasilere yönelik gizli kamera ile kayıt olaylarıyla ilgili geçmişe yönelik delilleri de yeniden elden geçiren savcılık, yasadışı kamera kayıtları yapılan mekanlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede, mekanlara nasıl gizli kamera yerleştirildiğinin yanıtını arayan savcılık, mekanlara çilingir marifetiyle girildiği bilgisine ulaştı.



Bu gelişme üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran savcılık, geçen hafta devam eden soruşturmanın ilk ayağını oluşturan operasyon için düğmeye bastı. Savcılığın talimatı üzerine bir polis ve bir çilingir hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturma kapsamında savcılıktan talimatı alan emniyet birimleri geçen salı Ankara’da iki şüpheliyi gözaltı yaptı. Emniyet birimlerince doğrudan savcılığa çıkartılan polis ve çilingirin “şüpheli” konumunda ifadeleri bizzat soruşturma savcısı tarafından alındı.



Siyasilere yönelik yasadışı kamera kaydı alınması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli polisin, Emniyet İstihbarat kadrosunda görev yaptığı öğrenildi. İsimleri ve savcıya verdikleri bilgiler gizli tutulan iki şüphelinin, soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları kaydedildi. Savcılığın, iki şüpheliden elde edilen bilgiler doğrultusunda genişletilebileceği ifade edildi.



Siyasete damga vurmuştu

Türk siyasi tarihinin en büyük skandallarından biri olarak tarihi geçen aset skandalı görüntüleri 6 Mayıs 2010’da ‘habervaktim.com’ internet sitesinde yer aldı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski özel kalem müdürü, milletvekili Nesrin Baytok’a ait olduğu iddia edilen görüntüler büyük yankı yaptı. Baykal sert tepki göstererek olayı “tezgah” ve “komplo” olarak nitelendirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında ise görüntülerin ABD üzerinden gönderildiği belirlendi. Savcılık ABD’deki ilgili şirketlerden bilgi istedi. Ancak bilgi gelmedi. Soruşturma Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na devredildi. Devam eden süreçte Baykal, 10 Mayıs’ta istifa etti, Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mayıs’taki Kurultay’da Baykal’ın yerine genel başkan seçildi. 12 Haziran 2011 seçimleri öncesi siyasi gündemi sarsan bir başka kaset furyasında ise hedef MHP yöneticileri oldu. “farkliulkuculuk” adlı internet sitesinde 26 Nisan 2011’de yayımlanan ilk görüntüler sonrası MHP’nin iki genel başkan yardımcısı istifa etti. 21 Mayıs’a kadar devam eden süreçte yayınlanan görüntüler sonrası aralarında genel başkan yardımcıları ve bazı parti yöneticilerinin de bulunduğu sekiz kişi daha hem partiden hem de milletvekili adaylığından istifa etti. Görüntüleri yayınlayan sitelerin 25 tanesinin yurtdışından, birinin Türkiye’den yayın yaptığı tespit edildi.

