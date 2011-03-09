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Baykal ve Kılıçdaroğlu'ndan taciz açıklaması

Ergenekon'da gözaltına alınan alınıp savcılıktan bırakılan Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın ifadesinde röportaj için gittiği Baykal'ın kendisini taciz ettiğini

09 Mart 2011 02:00

T24 - Ergenekon'da gözaltına alınan alınıp savcılıktan bırakılan Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın ifadesinde röportaj için gittiği Baykal'ın kendisini taciz ettiğini öne sürmesi gündemi sarstı. Deniz Baykal iddialarla ilgili “Bir açıklamam yok” demişti. Bugün ise Baykal'ın avukatından yazılı açıklama geldi. Kılıçdaroğlu ise İklim Bayraktar'ın AKP'li bir yönetici ile ilgili iddiada bulunduğunu söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatı  Muzaffer Yılmaz, “bir tacize ve tecavüze maruz kaldığını iddia eden kişinin,  iddiasını ispat ederek konuyu yargıya taşımasını” istedi.

Yılmaz, “Deniz Baykal'ın vekili” sıfatıyla yaptığı yazılı açıklamada,  “Odatv'de gazetecilik yaptığını söyleyen bir kişinin, 24 Ocak 2011 tarihinde,  Deniz Baykal'ın sekreterini iki, korumasını da bir kez arayarak ısrarla görüşmek  istediğini” belirterek, “Görüşme gerekçesi olarak, herhangi bir gazetecilik  faaliyeti, röportaj talebi dile getirilmemiştir. Bazı fotoğraflar verileceği  söylenmiştir” ifadesine yer verdi.

Deniz Baykal'ın bu kişiyle tanışmadığını ve ziyaret öncesi aralarında  telefon görüşmesi yapılmadığını kaydeden Yılmaz, görüşmenin Baykal'ın TBMM'deki  “22 metrekarelik odasında gerçekleştiğini” bildirdi. Odanın konumuna ilişkin  bilgiler veren Yılmaz, “Ziyaretin 15 dakika sürdüğünü, herhangi bir fotoğraf  getirilmediğini, ziyaretçinin de herhangi bir gerginlik yaşamadan gülen bir yüzle  oradan ayrıldığını” ifade etti.

Avukat Yılmaz, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Deniz Baykal'ın o gazeteci ile gerçekleştirdiği tek görüşme budur. Bu  görüşmeden sonra da onu ne telefonla ne de elektronik ortamda aramıştır,  mesajlaşmıştır. Buna karşılık, o gazeteci Deniz Baykal'ı ev telefonundan,  gözaltına alınıncaya kadar defalarca aramıştır. Bu telefon görüşmelerinde yapılan  buluşma talepleri, gece gündüz evine çağırma girişimleri, Deniz Baykal'ı evinde  ziyaret etme istekleri kararlı bir şekilde reddedilmiştir. Bir şantaj ve komplo  projesinin yaşama geçirilmesine fırsat verilmemiştir.

Bir tacize ve tecavüze maruz kaldığını iddia eden kişi, derhal iddiasını  ispat etmeli, konuyu yargıya taşımalıdır. Taciz, tecavüz iddialarının dile  getirilmesi gereken yer gazete sütunları, TV ekranları değil, yargı  mercileridir.”

Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, “İddia sahibine ispat imkanı sağlamak  üzere” konuyu kendilerinin yargıya taşıyacaklarını da bildirdi.

“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Odatv Ankara  muhabiri İklim Bayraktar'la ilgili haberlerde, Deniz Baykal'a yönelik bazı  iddialar da yer almıştı.


Kılıçdaroğlu: AKP'li yönetici hakkında iddiada bulundu

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılan ve taciz iddialarıyla gündeme gelen OdaTV muhabiri İklim Bayraktar’ın bir AKP'li yönetici ile ilgili iddiada bulunduğunu söyledi.


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