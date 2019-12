Baykal: Tuzaklara düşmeyeceğiz

T24-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal "Aşura Matem Merasimi"nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Bizi ayırmak, bölmek isteyen tuzaklara, tertiplere inanıyorum düşmeyeceğiz. Türkiye’mizi hep beraber sahipleneceğiz. Herkes kendi inancıyla ama genel bir birlik ve bütünlük içinde bu topraklarda barış ve kardeşlik içinde yaşamayı başaracaktır” dedi.

Gerçekgündem'in haberine göre, Baykal, İstanbul Halkalı’da Caferilerin Evrensel Aşura Matem Merasimi’ne katıldı. Baykal, burada bir konuşma yaptı.

Bugün tarihin en acı, en utanç verici, en büyük bir faciasının 1370 yıl sonra yüreklerdeki ıstırabını paylaşmak için ve o facianın şehitlerini saygıyla anmak için bir arada olduklarını belirten Baykal, “Bugün İslam dünyasının dört bir köşesinde, her yerde bilinçli bir Müslüman olduğunu düşünen herkes, ama herkes kendi ölçüleri içinde bu acıyı mutlaka yüreğinde yaşıyordur, yaşamak zorundadır” dedi.

Bu acının ortak bir acı olduğunu vurgulayan Baykal, “Bu Ehlibeyt’in maruz kaldığı bu facia sadece İstanbul’da, Halkalı’da bizim hatırladığımız bir facia olmanın ötesinde dünyanın her yerindeki Ehlibeyt sevgisini yüreğinde yaşatan, gerçekten şuurlu bir İslamiyet anlayışını sahiplenmiş olan herkesin de paylaştığı bir acı olmalıdır. Ve inanıyorum ki her yerde mezhebi, cemaati ne olursa olsun dünyanın her yerindeki Müslümanlar şimdi sizin ortaya koyduğunuz bu duyguları saygıyla paylaşıyorlar” diye konuştu.

1370 yıl sonra bu facianın hala gönüllerde, zihinlerde yaşamaya devam ettiğini belirten Baykal, bunun arkasında yaşanan facianın başka facialara benzetilemez, vicdanın, aklın, sağduyunun hiçbir biçimde kabul edemeyeceği, izahı imkansız bir facia olmasının yattığını söyledi.

Kim kime facia yarattı

“Faciayı yaşatan Ehlibeyt’in İslamiyet’i adına hareket ettiğini söyleyenlerin yaşattığı bir faciadır” diyen Baykal, şöyle devam etti:

“Kabul edilemez olan, trajik olan, insan vicdanını isyana götüren olay ahde vefanın inkarı diye değerlendirilen temel olay işte budur. Kim kime facia yaşatmış, kim adına yaşatmış? İslamiyet’in bayrağını taşıdığını söyleyenler İslamiyet’in özünü ortaya koymuş olan Hazreti Peygamberin Ehlibeyt’in değerlerini inkar eden, onları ortadan kaldırmaya yönelen bir anlayışla bu faciayı yaşatmış olmasıdır. Elbette bu sıradan bir olay değildir. Elbette unutulabilir bir olay değildir. Ama bu faciayı hala diri tutan sadece 1370 yıl önce tarihin belli bir noktasında yaşanmış olmanın ötesinde bu faciada sözkonusu olan değerlerin, acıların, yanlışlıkların, zulmün insan yaşamında bu tarih boyunca ve hatta günümüzde devam ediyor olması, bu gerçekte bu acı olayın unutulmasını engellemiştir. Yani bir anlamda bu facia ne yazık ki noktalanmış, bitmiş, insanlığın hafızasından, vicdanından, yüreğinden kopup gitmesine fırsat verilmiş bir facia olmanın ötesinde bir anlam yaşıyor. Ne yazık ki Ehlibeyt’in maruz kaldığı facianın o kadar dramatik olmasa da başka türlerini hala bu süreç içinde zaman zaman, yer yer yaşamak durumunda kalıyoruz. Facialar devam ediyor, zulüm devam ediyor, haksızlık devam ediyor, insafsızlık devam ediyor, acı devam ediyor. Ve insanlık buna tepki gösterme ihtiyacını hissediyor. Onun için siz burada 10 binlerce insan bir araya geliyorsunuz.”

Acıdan düşmalık çıkarmadınız

Baykal, Kerbela faciasının insanlığa sevginin gücünü kanıtladığını, Ehlibeyt’e yapılanlar karşısında bunca asır sonra eğer insanlar hala ona sahip çıkıyorlarsa bunun ancak bir sevgiyle mümkün olduğunu vurgulayarak “Onun arkasında aşk var, sevgi var. O aşk, o sevgi işte bütün bunları izah edeceğimiz temel duygudur. Ehlibeyt sevgisi. Ehlibeyt’in temsil ettiği ahlakın, anlayışın, inancın, imanın sevgisi. O sevgi 1370 yıl bu işi yaşatmıştır. Kerbela’nın ortaya koyduğu ikinci olay sevginin ötesinde haksızlığa direnme gücüdür. Haksızlığa teslim olmama inancıdır. Haksızlığa boyun eğmeme, direnmenin, boyun eğmemenin bedelini ödemeyi içine sindirme anlayışıdır. Bu insanlık tarihinin daima önem taşıyan nitelikleri olarak bugünde, gelecekte de önem taşıyor. Sizi ayakta tutan işte bence her şeyden önce budur” diye konuştu.

Törene katılanlara “Siz bu dönemi, bu acıyı tekrar herkese hatırlatan bu buluşmanızla bence hepimize çok büyük bir ibret dersi veriyorsunuz” diye seslenen Baykal, şöyle konuştu:

“Siz bu acıdan düşmanlık çıkarmamayı, husumet çıkarmamayı, bir düşmanlık, husumet çıkarılması mutlaka gerekiyor ise onu insanlara ve toplumlara yönelik olarak değil, zihniyetlere yönelik olarak çıkarmayı başarmış olan insanlarsınız. Yanlış diye kimseyi suçlamıyorsunuz. Yanlış diye hiçbir toplumu suçlamıyorsunuz. Kendi yaşadığınız zulümlerin bir daha yaşanmaması için gerekeni yapmakla yetiniyorsunuz. Bu anlayışınızla da herkese en büyük birlik, beraberlik, kardeşlik dersini veriyorsunuz. Bu kadar acıyı yaşamış olan insanların, bu kadar çok acıyı yaşamış olan insanların, bu kadar çok zulme maruz kalmış olan insanların bugün herkesi Ehlibeyt sevgisinde ayırmadan, dışlamadan, karşı çıkmadan bir ortak sevgi temelinde kucaklamaya yönelmiş olması gerçekten örnek alınması gereken muhteşem, asil, soylu bir davranıştır. Bunu büyük bir sevinçle uzun bir süreden beri izliyorum ve sizleri yürekten kutluyorum.”

Acılı olaylardan herkes sonuç çıkartmalı

Baykal, yaşanmış olan acı olaylardan herkesin gereken sonuçları çıkarması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Birbirimizin önemini, değerini çok iyi anlarız ve inşallah bu toprakların üzerinde hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi inancından, mezhebinden, dininden, anlayışından, ırkından, ırkının kökünden, etnik kimliğinden dolayı, cinsiyetinden dolayı ayırmadan, bölmeden, parçalamadan bir birlik ve bütünlük içinde herkesin kendi kimliğini yaşamasına derin bir saygı ve sevgi gösterirken, her birimizin de birbirimize karşı değil, bir arada olmamızın bizim önem taşıdığını bilerek bu topraklarda kardeşçe yaşamaya devam ederiz. Bizi ayırmak, bölmek isteyen tuzaklara, tertiplere inanıyorum düşmeyeceğiz. Türkiye’mizi hep beraber sahipleneceğiz. Herkes kendi inancıyla ama genel bir birlik ve bütünlük içinde bu topraklarda barış ve kardeşlik içinde yaşamayı başaracaktır. Bu beraberliğimizin temelinde de sizlerin harcınızın en büyük rol oynadığını ben yürekten biliyorum.”