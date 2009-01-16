T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baykal: Tuncay Güney tam bir deli zırvası

Tuncay Güney’in önceki akşam TRT ekranlarına çıkması ve CHP’ye yönelik ağır eleştiriler getirmesi CHP’yi kızdırdı.

16 Ocak 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında ismi kamuoyunun gündeminden düşmeyen Haham Tuncay Güney’in önceki akşam TRT ekranlarına çıkması ve CHP’ye yönelik ağır eleştiriler getirmesi CHP’yi kızdırdı. CHP lideri Baykal’ın MİT ajanı olduğunu ima eden Güney’i CHP’liler “meczup” ilan ederken TRT hakkında da dava açmaya hazırlanıyorlar. 

CHP, Güney'i konuşturan TRT'ye dava açıyor

Genelkurmay: Masumiyet karinesi ihlâl ediliyor

Tuncay Güney’in TRT’deki açıklamalarını kurmaylarına değerlendiren Baykal’ın “Tam bir deli zırvası. Acı olan bu adamın ciddiye alınması” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Baykal’ın TRT ile ilgili hukuki başvuru yapılması için kurmaylarına talimat verdiği de belirtildi.

Baykal akşam üzeri televizyonda yaptığı açıklamada “Her ülkede böyle düşünen konuşan insanlar olabilir. Fakat hiçbir ciddi ülkede böyle bir insanın konuşmaları ülkenin gündemini belirleyen bir ifşaat muamelesine tabi tutulamaz. Türkiye ile oynuyor, alay ediyor. TRT gibi kamu sorumluluğu olan bir kurumun programında, bu kişinin sözleri hayranlık içinde dinlendi. Rezerv koyup, uyarılmadı. Dinleyenler memnundu. Ben önemsemedim ama arkadaşlarım tepki gösterdi. Çok şeye muhatap olabilirsiniz” dedi.

CHP MYK Sözcüsü Mustafa Özyürek de “Bir meczubun kasetleri halka doğrudan yayınlanarak toplum etkilenmeye çalışılıyor. TRT aleyhine dava açacağız” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24