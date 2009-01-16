Baykal: Tuncay Güney tam bir deli zırvası

CHP, Güney'i konuşturan TRT'ye dava açıyor

Genelkurmay: Masumiyet karinesi ihlâl ediliyor

Tuncay Güney’in TRT’deki açıklamalarını kurmaylarına değerlendiren Baykal’ın “Tam bir deli zırvası. Acı olan bu adamın ciddiye alınması” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Baykal’ın TRT ile ilgili hukuki başvuru yapılması için kurmaylarına talimat verdiği de belirtildi.Baykal akşam üzeri televizyonda yaptığı açıklamada “Her ülkede böyle düşünen konuşan insanlar olabilir. Fakat hiçbir ciddi ülkede böyle bir insanın konuşmaları ülkenin gündemini belirleyen bir ifşaat muamelesine tabi tutulamaz. Türkiye ile oynuyor, alay ediyor. TRT gibi kamu sorumluluğu olan bir kurumun programında, bu kişinin sözleri hayranlık içinde dinlendi. Rezerv koyup, uyarılmadı. Dinleyenler memnundu. Ben önemsemedim ama arkadaşlarım tepki gösterdi. Çok şeye muhatap olabilirsiniz” dedi.CHP MYK Sözcüsü Mustafa Özyürek de “Bir meczubun kasetleri halka doğrudan yayınlanarak toplum etkilenmeye çalışılıyor. TRT aleyhine dava açacağız” dedi.