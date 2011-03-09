Baykal: Tezgâh kuruyorlar

T24 - Odatv yazarı İklim Bayraktar'ın ifadesinde röportaj için gittiği Baykal'ın kendisini taciz ettiğini öne sürmesi gündemin ilk sıralarına yerkeşti. Baykal yakın çevresine yaptığı açıklamalarında ailesini şu sözlerle uyarmış. Baykal, 'Bana yönelik bir komplo tezgâhı kurulmaya çalışılıyor, hepinizin haberi olsun. Herkes de dikkatli olsun.' dedi.



Baykal sözlerine, 'Kemal Bey’e gidip bu yalanları neden anlatıyor? Çünkü, ‘Bu işi ben kendi başıma yapmadım’ demek istiyor. Kemal Bey’e de kurulmuş bir tuzak. O tuzağa düşmüş olsam ‘Sen bu işi nasıl yaptın?’ diye sorulduğunda çıkıp ‘Bunu Kemal Bey’le konuştum’ diyecek. Al sana bir büyük bomba. Ondan sonra çıkıp ‘Birinciyi de kim yaptı anladınız mı şimdi?’ diyecekler.' şeklinde devam etti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, “yalan, iftira, kirli bir tezgâh” sözleriyle nitelediği şahsına yönelik komplo girişimiyle ilgili olarak eşi Olcay Baykal ve kızı Aslı Baykal ile Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’i ilk günden bilgilendirdiği ortaya çıktı. Baykal Ailesini ve yakın çalışma arkadaşlarını, “Bana yönelik bir komplo tezgahı kurulmaya çalışılıyor, hepinizin haberi olsun. Herkes de dikkatli olsun” diyerek uyardı, komplonun detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Savcılık tutanaklarına yansıyan iddiaların basına yansımasının ardından ise Baykal, yakın çevresine şunları söyledi:





Kurulmuş tuzak



“Benimle ilgili bir komploya teşebbüs edilmiş ama bu komploya neden Kemal Bey karıştırılmak isteniyor, ince nokta bu. Kemal Bey’e gidip bu yalanları neden anlatıyor? Çünkü, ‘Bu işi ben kendi başıma yapmadım’ demek istiyor. Kemal Bey’e de kurulmuş bir tuzak. O tuzağa düşmüş olsam ‘Sen bu işi nasıl yaptın?’ diye sorulduğunda çıkıp ‘Bunu Kemal Bey’le konuştum’ diyecek. Al sana bir büyük bomba. Ondan sonra çıkıp ‘Birinciyi de kim yaptı anladığınız mı şimdi?’ diyecekler.”



Baykal’ın avukatı Muzaffer Yılmaz dün yaptığı yazılı açıklamada, “Taciz, tecavüz iddialarının dile getirilmesi gereken yer gazete sütunları, TV ekranları değil yargı mercileri. İddia sahibine ispat imkanını sağlamak üzere konuyu yargıya biz taşıyacağız” dedi. Yılmaz’ın yazılı açıklaması şöyle: “24 Ocak’ta Odatv’de gazetecilik yaptığını söyleyen bir kişi Baykal’ın TBMM’deki sekreteryasını bir buçuk saatte üç kez arayarak ısrarla görüşmek istemiştir. Gerekçe olarak herhangi bir gazetecilik faaliyeti dile getirilmemiş, bazı fotoğrafların verileceği söylenmiştir. Baykal bu kişi ile hiçbir şekilde daha önce tanışmamıştır.





10 kişi tanıktı



Ziyaretten önce de bu kişiyle Baykal arasında hiçbir telefon görüşmesi yapılmamıştır, ziyaret 15 dakika sürmüş herhangi bir fotoğraf da getirilmemiştir. Ziyaretçi, hiçbir gerginlik yaşamadan gülen bir yüzle mutlu bir şekilde ayrılmıştır. 10’dan fazla insan bu durumun tanığıdır. Bu şartlar altında bir tacizin ya da tecavüzün gerçekleşmiş olabileceğine inanmak için, insanın kötü niyetli ya da geri zekalı olması lazımdır. Baykal’ın o gazeteci ile gerçekleştirdiği tek görüşme budur. Bu görüşmeden sonra da onu ne telefonla ne de elektronik ortamda aramamıştır, mesajlaşmamıştır. Bir daha da karşı karşıya gelmemiştir.





Evde ziyaret istedi



Buna karşılık o gazeteci, Deniz Baykal’ı ev telefonundan gözaltına alınıncaya kadar defalarca aramıştır. Bu telefon görüşmelerinde yapılan buluşma talepleri, gece gündüz evine çağırma girişimleri Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etme istekleri kararlılıkla ret edilmiştir. Bir şantaj ve komplo projesinin yaşama geçirilmesine fırsat verilmemiştir. Bir tacize ve tecavüze maruz kaldığını iddia eden kişi derhal iddiasını ispat etmeli, konuyu yargıya taşımalıdır.”







