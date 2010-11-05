Baykal: Sorunlar aile meclisinde çözülür

T24 - CHP'de yaşananlarla ilgili ilk kez konuşan Baykal, "Kimsenin kimseyi tasfiye etmeye, dışlamaya hakkı yoktur. Aile meclisinde sorunlar çözülür. CHP'nin genel başkanı var, bize düşen katkı vermektir" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, partide yaşanan son gelişmelerle ilgili ilk kez konuştu.

İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal şunları söyledi: "Genel başkana karşı herhangi bir tartışlma söz konusu değildir. Aile sorunları olabilir, aile meclisi'nde sorunlar çözülür.

CHP Türkiye'nin en temel kurumudur. Tek mesele CHP'dir. Suçlama ortamı çıkar gibi oldu ama bu geçicidir. Aşılmıştır. Tartışmanın çerçevesini biliyoruz. CHP bundan dimdik çıkacaktır. Kavga içindeki yumrukların taşların peşinde koşmanın anlamı yok.

Bütün CHP'lilere saygı duyuyorum. Kimsenin kimseyi tasfiye etmeye, dışlamaya hakkı yoktur. Böyle bir arayış olamaz, olmamalıdır. Birbirimizi ayrıştırmaya ve dışlamaya kalkışmamalıyız. Bu konuda bir tehlike görmüyorum. Biz de buna omuz vereceğiz ve dayanışma ortamını bir an önce ortaya çıkaracağız. Artık kendi içimizde konuştuk, o iş bitti. Şimdi dışarıya yönelik mücadeleye el ele girmeliyiz.



Genel Başkan partiyi seçime götürecek

Bugün CHP'nin genel başkanı var, görevinin başındadır. Hepimize düşen ona yardımcı olmak, katkı vermektir. CHP seçime giderken bir genel başkan arayışı içinde olmalı mıdır sorunu değildir, bu sorun çözülmüştür. Genel başkan partiyi seçime götürecektir.

Tartışma organlarla ilgilidir. MYK ile ilgilidir, PM ile ilgilidir. Bunlar çözülebilir. Partinin yeniden inançla yola çıkması için en yetkili organların toplanması ve kararlar alınması gerekebilir. Bunun ötesinde bir arayışa gerek olduğu kanısında değilim."



