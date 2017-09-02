Baykal, rejimi bozmamak için ikram edilen baklavayı yemedi

Alparslan ÇINAR- İbrahim LALELi/ANTALYA, (DHA) - CHP Antalya İl Başkanlığı\'nda düzenlenen parti bayramlaşmasına katılan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, il yöneticileri ve milletvekillerinin yanında yer almadı ve ayrı bayramlaştı. Baykal kendisine ikram edilen baklavayı ise \"\'Partinin getirdiği baklavayı yemedi\' derler. Bu yüzden alıyorum\" diyerek aldı, ancak rejimimini bozmamak için ilçe başkanına ikram etti.

CHP Antalya İl Başkanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşmaya, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, ilçe başkanları ile CHP\'li belediye başkanları Ümit Uysal, Muhittin Böcek ve çok sayıda partili katıldı. İl binası girişindeki merdivenlerde sıralanan milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri önce birbirleri ile bayramlaştı. Konuşma yapmak için hazırlık yapan İl Başkanı Mustafa Erdem, partililer arasında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'ı gördü. Baykal vatandaşlarla bayramlaşarak il binası girişine kadar geldi, ancak CHP\'li yöneticiler ve milletvekillerinin arasında kendisi için ayrılan yere geçmedi. Uzaktan el işaretiyle partilileri selamlayan Baykal, daha sonra vatandaşlarla bayramlaşmasına devam etti.

Bir süre daha Baykal\'ın yanlarına gelmesini bekleyen Erdem, daha sonra konuşmasına başladı. Bayramların barış ve kardeşlik amacı taşıdığını belirten Erdem, parti olarak önümüzdeki seçimlere hazırlık içinde olmaları gerektiğini söyledi.

DEDİKODU OLMASIN DİYE BAKLAVAYI ALDI

İl yöneticileri ve milletvekillerinin yanında neden yer almadığının sorulduğu Baykal, “Bayramlaşmaya geç kaldım. Herkes yerini almıştı orada. Bozmaya gerek yoktu. Orada arkadaşlar durmuşlardı \'Aranıza ben de gireceğim\' demeye gerek yoktu. Bir şey yok yani herkesle bayramlaştık\" dedi.

Baykal, kendisine tepsiyle ikram edilen baklavayı ise dedikodu olmasın diye aldı. Baykal, “\'Partinin getirdiği baklavayı yemedi\' derler. Bu yüzden alıyorum ama bir yandan da kilomu kontrol etmem lazım o yüzden baklavayı ilçe başkanıma ikram ediyorum\' dedi ve CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut\'a eliyle yedirdi.



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