Baykal: Referandum çalışmalrına geç kaldık

T24 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin referandum çalışmalarını eleştirerek, “Sadece genel başkan büyük bir iyi niyetle geziyor dolaşıyor elinden geleni yapıyor” dedi.



CNN TÜRK’te Yavuz Oğhan’ın sunduğu “Ne Oluyor?” programına katılan eski CHP lideri ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, partisinin referandum çalışmaları konusunda geç kaldığı görüşünü dile getirdi.



Bu konuda etkili bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Baykal, “Kurumsal olarak bütün parti gücünün daha etkili bir şekilde harekete geçirme mecburiyetimiz vardır. Sadece genel başkan büyük bir iyi niyetle geziyor dolaşıyor elinden geleni yapıyor.



Daha broşürlerimiz çıkmadı argümasyonlarımız kitapçıklara dönüşmedi sloganlarımız çıkmadı, afişler hazırlanmadı” dedi.



Bütün il örgütlerinin bu dokümanları beklediğini ifade eden Baykal, “Bu ciddi bir ihtiyaçtır. Önümüzde daha bir ay bir hafta süre var” diye konuştu.





‘Bir daha görüşemedik’



Kurultay’dan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini ve daha sonra bir daha görüşmediklerini ifade eden Baykal, “Doğru bir şey mi doğal bir şey mi? Bu tabi ki genel başkanın tercihi” dedi. Kılıçdaroğlu’nun tercihlerine yönelik bir tartışmanın içine girmeyeceğini söyleyen Baykal, “Eğer bugün görüşemiyorsak, ben görüşmemeyi uygun gördüğüm için değildir. Sayın genel başkan ya zamanı yoktur ya da daha yoğun bir gündemi vardır.

O gündem onu etkiliyor olabilir o nedenle onun adına birşey söylemem. Ama ben rahatım zamanım var imkanım var partime katkı vermekten parti konularını arkadaşlarımla konuşmaktan zevk alırım” diye konuştu.







