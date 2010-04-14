Baykal: Oyun oynuyormuş

T24 -

'Umarım açtığı kapıyı kapatmayacaktır'

'İpe un sermesin'

CHP'nin Anayasa değişikliğiyle ilgili 3 maddelik önerilerinin toplamda 11 maddeyi kapsadığını söyleyen Erdoğan'ın CHP'ye kapıları kapamatması üzerine CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan'ın bu tavrına sert bir dille yanıt verdi.Baykal, "Başbakan sınıfta kaldı, oyun oynuyormuş" diyerek Erdoğan'ın samimiyetsiz tavrını görmüş olduklarını belirtti. "Uzlaşma anlayışı bitmiştir" diyen Baykal süreci "halka anlatacaklarını" söyledi.Baykal, Brüksel dönüşü İstanbul'da gazetecilerin Anayasa değişikliği teklifine ilişkin sorularını yanıtlamıştı.Önerilerinin arkasında olduklarını ifade eden Baykal, şöyle konuştu:"Sayın Başbakan gelmeden durumun netleşmesi söz konusu değil. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin, pazartesi gününe bırakılmasını olumlu işaret olarak görüyorum. İşbirliği şansı varsa pazartesi günü bunu kullanmak mümkün olabilir. Bunu gerçekleştirmemize yardımcı olacak tek konu, Sayın Başbakan'ın kararlılığını ifade etmesidir. Sayın Başbakan, her noktada kavga etme eğilimden partisini çekip çıkarmalıdır. Türkiye'nin uzlaşmaya ihtiyacı var. Gereksiz, anlamsız bir gerginliği dayatmanın yanlış olduğuna inanıyoruz. Üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Umarım Sayın Başbakan, ABD'ye giderken açtığı kapıyı kapatmayacaktır. Biz, o kapıyı açık tutmak istiyoruz. İyi niyetle Sayın Başbakan'ın bu konuya olumlu yaklaşım getirmesini bekliyorum."Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'nin "CHP halk oylamasından kaçıyor" değerlendirmesine yönelik soru üzerine de Baykal, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemişti.Öneriyi hiçbir şarta bağlı olmadan yaptıklarını ifade eden Baykal, "Aynı noktada duruyoruz. İyi niyetle söylüyoruz. Kimse, öneriyi engellemek için hiçbir anlamsız gerekçelerin arkasına saklanmaya, ipe un sermeye kalkmasın" diye konuştu.