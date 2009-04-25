Baykal: Obama hayal kırıklığı yarattı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Soykırım sözcüğü Ermenice içeriği sahiplenilerek ifade edilmiştir. Bu, Türkiye'de ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır" dedi.



Baykal, Trabzon Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamanın, Türkiye'de yaratılan umut ve bekleyiş doğrultusunda olmadığını söyledi.



Obama'nın açıklamasında soykırım sözünü kullanmamış olmasından bir teselli çıkarmanın çok güç gözüktüğünü ifade eden Baykal, "Çünkü soykırım dememiştir, ama soykırım konusunda Ermenistan'ın ve Ermeni diasporasının terminolojisini ve yorumunu Ermenice paylaştığını ifade etmiştir. Bu 1915'te yaşanan olayların yol açtığı karşılıklı insani trajedinin, bütün tarafları

kapsayacak şekilde bir anlayışla olayın değerlendirilmediğini bize göstermektedir. Bu üzüntü vericidir" diye konuştu.



Yaşanan olaylarda hem Ermeni hem Türk insanının çok büyük acılar çektiğinin bir gerçek olduğunu dile getiren Deniz Baykal, şöyle devam etti:



"Bugün ayrım yapmadan bütün bu acılara birlikte sahip çıkma ihtiyacı vardır. Bunu ABD Başkanı'nın ifade etmesi beklenirdi, bu gerçekleşmemiştir. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine çalışıldığı, bu doğrultuda çarpıcı yeni adımların atılmakta olduğu bir sırada ABD Başkanı'nın bu olaylarla ilgili diaspora yorumunu sahiplendiğini ifade eden açıklaması, Türkiye'de haklı olarak bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu tablo umut ederim, gerçeklerin ortaya çıkarılması konusundaki Türkiye'nin çabalarının bundan sonra zaafa uğramasına yol açmaz, açmamalıdır."



CHP lideri Baykal, Türkiye'nin 1915'te yaşanan olayların gerçek niteliğinin ortaya çıkması için her türlü katkıyı, iş birliğini sergilemeye hazır olduğunu hep gösterdiğini anlatarak, "Buna sahip çıkmayı beklerdik. Bu olayların iç yüzünün anlaşılması için Türkiye'nin iyi niyetli katkılarına ABD'nin de önem verdiğini ve desteklediğini duymayı çok arzu ederdik. Obama'nın çok daha dengeli, kucaklayıcı, çok daha geleceğe yönelik umutları arttıran bir yaklaşım sergilemesini beklerdik.

Maalesef bu doğrultuda bir değerlendirme yapılmamıştır. Soykırım sözcüğü, Ermenice içeriği sahiplenilerek ifade edilmiştir. Bu, Türkiye'de ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır" dedi.



