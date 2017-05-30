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'Baykal kaseti' soruşturmasından: FETÖ'nün önceki denemesi başarısız oldu

"Elektrik buatına kamera yerleştirilmiş"

30 Mayıs 2017 17:28

CHP Antalya Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, "FETÖ'nün ilk kumpas girişimini Baykal'ın Angora evlerindeki ikametinde gerçekleştirmek istediği ancak başaramadığı" iddia edildi.

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İlk denemesinin başarısız olmasının ardından 'FETÖ'nün sonraki hedefinin ise Nesrin Baytok'un Çukurambar'daki evi olmuş. 2010'da internette yayımlanan Baykal görüntüleri bu evde elektrik buatı ve saate yerleştirilen kameralarla kaydedildiği de tespit edildi.

İstihbarat Bölümü'nün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan dosyadan edindiği bilgilere göre, 2010'da internette yayımlanan Baykal görüntülerinin Çukurambar'daki eve yerleştirilmiş gizli kameralardan elde edildi.

Yer Nesrin Baytok'un Çukurambar'daki evi

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Deniz Baykal'ın görüntülerinin çekildiği iddia edilen ev Nesrin Baytok'un Çukurambar'daki evi. Edinilen bilgilere göre, görüntülerin çekildiği kameranın yerleştirildiği yerdeki tüm izler duruyordu.

Elektrik buatına kamera yerleştirilmiş

Evde araştırma yürüten teknik ekipler kamera görüntülerini, kameranın konulduğu değerlendirilen yerdeki açı ile mukayeseli olarak inceledi. Ve çekim açılarına göre gizli kamera kayıtlarının buradan yapıldığını teyit etti.

Karşılaştırmalı inceleme sonucu ulaşılan sonuçlar dosyada şöyle anlatıldı:

"İnternette yayımlanan ve Deniz Baykal ile Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin çekildiği yer olduğu düşünülen oda içinde alınan örnek görüntüler ile internette yayımlanan görüntüler karşılaştırılmıştır. İkamet içinde salon ve yatak odası olarak kullanılan iki ayrı yerde portatif olarak kullanılmakta olan objelerin içine, görüntü ve ses aktarımında kullanılan cihazların monte edilerek uygunsuz görüntüler elde edildi. Bu cihazların batarya ile çalıştırıldığı, ayrıca yatak odasında bulunan ve açı itibariyle oda ve yatağın olduğu yeri net olarak gören elektrik buatına müdahale edildiği değerlendiriliyor. Buat içinde bulunan bantlar gerekli incelemeler yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir."

 

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