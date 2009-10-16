Baykal kamerayı ön koşul haline getirdi

Kürt açılımını anlatmak için CHP lideri Baykal'dan randevu isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamerayla görüşme şartına olumsuz karşılık verdi. Bunun üzerine Baykal, "Kapalı kapılar ardında görüşmeyi kabul edemeyiz. Başbakan şeffaf bir ortamda görüşmeye razı olursa görüşürüz. Başbakan bizimle görüşmekten kaçındı" dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Baykal, "Sayın Başbakan bizimle görüşmekten mi kaçınmıştır? Yoksa düşüncelerini halkın öğrenmesi durumundan mı uzak durmak istemiştir? Bunun takdirini milletimize bırakıyorum" diye konuştu.

"Başbakan kaçınma kararı almıştır. Onun takdidiridir. Bu görüşmenin kapalı kapılar araksında milletten kaçırılan bir görüşme olması konusunda Başbakan'ın ıstrarını anlamıyoruz" diyen Baykal, "Bu konuda çalışmalar yaptık, raporlar hazırladık. Bunları Başbakanımıza sundum incelemesi için. Uyarılarımı ilettim kapsamlı bir şekilde. Uyarıları, tespitleri cevaplamış değil, değerlendirme yapmadı..." şeklinde konuştu.

Baykal, "Görüşmeyi kendi tarafımızda saklı tutma hakkımız yoktur. Milletin tartışmayı dinlemeye hakkı var. Bu önemli bir konudur. Halk dinleyerek değerlendirmelidir" dedi.

Deniz Baykal, "Kaçınması kendi takdiridir. Şeffat bir ortamda müzakere etmeye razı olduğu an bu görüşmeyi yaparız kendisiyle" diye konuştu.

"Başbakan'ın bize devlet sırrı bildirme durumu varsa, bu başka bir konudur. Açılımı konuşmak istiyor. Bizimle müzakere etmek isterse şartlarımız ortada. Devlet sırrını müzakere etmek isterse, onun şartları ayrıdır" diyen Baykal, "Biz görüşmeye hazırız. Bugün değil belki ama halkın günü geldiğinde öğrenebileceği şartlarda görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Baykal, görüşmenin robot kameralarla kaydedileceğini de belirtti ve "O, sisli, dumanlı kapalı kapılar ardında gerçekleştirmek istiyor" dedi.

Erdoğan kameraya karşı

Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bir araya gelmesindeki kamera şartına ilişkin olarak, "Kamerayla görüşmem" demiş ve özel kaleminin bugün CHP'yi arayacağını belirtmişti.