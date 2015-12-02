Baykal: İstikrar, kalkınma, G20 derken işler tam tersine döndü

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Birdenbire öyle bir tablonun içerisine girdik ki istikrar var, kalkınma var, turizm hızla gelişiyor, işte G20 ülkeleri toplantıları Antalya’da yapıldı, büyük bir propaganda oldu derken birdenbire işler tam tersine döndü" dedi.

Rusya ile yaşanan uçak krizine değinen Deniz Baykal, şöyle dedi:



"İşte bir uçak düşürüldü. Vay uçak düşürdük, iyi mi yaptık, vay bundan sonra ne olur, bunun arkasında ne yatıyor falan sorular ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye öyle bir noktada ki, içine girdiğimiz Ortadoğu manzarası ve Ortadoğu manzarasının giderek Türkiye’yi daha hedefe koyan, Türkiye’yi giderek daha tehlikeli istikametlere sürükleyen baskılar yaratıyor olması, giderek bu sürecin bir parçası haline Türkiye’nin kaçınılmaz olarak dönüşmeye başlamış olması, bütün ülkemize ağır bedel ödetiyor. Kabul etmeliyiz ki en ağır bedeli de Antalya olarak biz ödüyoruz.

"Çok ağır bir kriz yaşanıyor"

Yani birdenbire öyle bir tablonun içerisine girdik ki istikrar var, kalkınma var, turizm hızla gelişiyor, işte G-20 ülkeleri toplantıları Antalya’da yapıldı, büyük bir propaganda oldu derken birdenbire işler tam tersine döndü. Şimdi çok ağır bir turizm darbesiyle karşı karşıyayız. Büyük yatırımcıların çok ciddi krizlere girmekte olduğu, iptallerin yaygınlaştığı ve turizm işletmecilerinin artık Kredi Garanti Fonu’ndan birbiri ardına büyük şirketler dahil yardım talep etmek zorunda kaldıkları ifade edilir hale geldi. Turizmin yanında sebze ve meyve sektörü, tarımsal üretim, ihracat sektörü çok ciddi bir darbe yedi. Hadi, Kredi Garanti Fonu ile turizmcilerin geçici tedbirler almaları mümkün ama üreticiler ve ihracatçılar için böyle bir şans da yok. Çok ağır bir kriz yaşanıyor."



